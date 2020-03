Mulher tosse em mercado e local é obrigado a jogar fora R$ 175 mil em produtos

Um supermercado no estado da Pensilvânia (EUA) foi obrigado a descartar alimentos avaliados em R$ 175 mil após uma mulher tossir de propósito em cima dos produtos. na última quarta-feira (25)

O dono do supermercado Gerrity's disse acreditar que a mulher tenha tentado fazer uma pegadinha.

"Estou revoltado com a perda de comida. Sempre é uma pena desperdiçar comida, mas, nestes momentos em que tantas pessoas estão preocupadas com a segurança do nosso suprimento de comida, é ainda mais perturbador", disse Joe Fasula à emissora KDKA, afiliada da rede CBS.

Pegadinha ou não, todos alimentos foram para o lixo e as prateleiras tiveram que ser higienizadas imediatamente. A mulher, que não teve a identidade revelada, foi detida e levada para a realização de teste de coronavírus. Autoridades ainda não decidiram se vão indiciá-la.