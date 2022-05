Mulher traída cola cartaz em carro de ex e provoca amante

Ao descobrir uma traição, uma mulher decidiu publicizar a situação, colando um cartaz no carro do ex para anunciar ao mundo o fim do relacionamento. O episódio aconteceu em Belém do Pará e viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (16).

Na mensagem, cheia de ironia, "Naná", como se identifica a autora, desabafou, dizendo que não queria mais saber de "Alessandro".

“Na segunda-feira volte para pegar suas coisas”, decretou. “Crie vergonha na cara e venha morar com a moça. Respeite ela…”, continuou – orientando que o ex, Alessandro, respeitasse a amante. No cartaz, ela detalhou ainda que manteve um relacionamento de 13 anos com o homem que a traiu.

Leia a mensagem na íntegra:

"Alessandro, depois de 13 anos nós vivendo juntos e você sumir toda semana e vir dormir com essa moça. A gente trabalha juntos e quando você volta pra casa, quer transar? Ela não te satisfaz no sexo? Na segunda-feira volte em casa para pegar suas coisas, porque eu não te quero mais. Crie vergonha na sua cara e venha morar com a moça, respeite ela… Ass: Naná."