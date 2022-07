Mulher trans é esfaqueada e morta no Largo do Tanque

Uma mulher trans de 32 anos foi morta a facadas na Avenida San Martins, no sentido Largo do Tanque, em Salvador. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados na manhã desta terça-feira (26).

O corpo da vítima foi localizado próximo ao ponto de ônibus, no bairro de São Caetano, segundo a Polícia Civil. A mulher não teve a identidade revelada.

Os militares socorreram a vítima para o Hospital Ernesto Simões, no bairro do Pau Miúdo, mas ela não resistiu aos ferimentos.

A autoria e motivação serão investigadas pela Polícia Civil.