Mulheres lançam linha de vinhos leves e com excelente custo-benefício 

Amitié é fundada por Andreia Gentilini e Juciane Casagrande (foto/divulgação)

A safra das safras já está entregando boas experiências aos enófilos brasileiros. A dica é provar os varietais da Amitié – brand já conhecida pelos seus premiados espumantes e que, este ano, apostou em vinhos tranquilos.

Fundada pela sommelière Andreia Gentilini Milan e pela a enóloga Juciane Casagrande, a marca aproveitou as ótimas condições climáticas da Serra Gaúcha em 2020 para lançar o Amitié Pinot Noir, o Amitié Sauvignon Blanc e Amitié Rosé Merlot.

Já falei aqui na coluna sobre o frutado e leve Pinot Noir da marca, com seus aromas que lembram cereja e morango, além de taninos macios e aveludados. Um tinto de boa acidez e que cai bem harmonizações descompromissadas em meio às altas temperaturas da estação. Acompanha bem massas com molhos vermelhos leves, tábuas com brie e presunto Parma e um atum selado.

Os demais caem ainda melhor nesse calorão. O varietal de Sauvignon Blanc traz uma excelente expressão da uva no Novo Mundo, com bastante leveza e frescor. Um branco com aromas de abacaxi e frutas cítricas que se confirmam em boca, apresentando ainda bom volume. Harmonize sem medo com queijos frescos, saladas com frango, peixes grelhados, sushi e até mesmo com uma boa comida de dendê. Pode consumir bem geladinho!

O rosé de Merlot traz essa mesma proposta do frescor, porém adicionado de aromas de frutas vermelhas frescas como pitanga e morango, além de flores. Um rosé delicado, aromático e que implora por harmonizações com frituras, frutos do mar, charcutaria e – por que não? – uma moquequinha.

Os produtos podem ser encontrados no próprio site da marca e custam R$ 59,90. Os três são versáteis, de fácil harmonização e carregam no nome a palavra amizade, em francês. Um conceito levado a um outro nível pela marca, que incorporou na tampa marcadores de taça coloridos e colecionáveis – ideais para quando pudermos aglomerar sem medo.

Viva o vinho do Nordeste

O campus Petrolina Zona Rural do lF Sertão-PE realiza, até 28 de outubro, o Mês do Enólogo, trazendo como temática “Viva o vinho do Nordeste”. Através do canal do YouTube da instituição é possível acompanhar conteúdos sobre novas regiões produtoras nordestinas, detalhes sobre a Indicação Procedência do Vale do Submédio São Francisco e dicas para quem deseja se dedicar à elaboração de vinhos. Para mais detalhes sobre a programação, acesse este link.