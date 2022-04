Mulheres negras recontam histórias de bairros de Salvador em novo podcast

A vida começa nos bairros. É onde está sua casa. O bairro, a cidade, o Estado, o país, o continente, o mundo. Nessa ordem. Pensando na importância de se contar a história de bairros é que um grupo de mulheres negras se juntou para contar sobre o protagonismo feminino nas tramas do cotidiano com o podcast "Elas Fazem Cidade", que será publicado na próxima sexta-feira (15).

Na primeira edição, participam moradoras da Gamboa de Baixo, Pelourinho, Ladeira da Preguiça, Subúrbio Ferroviário, Valéria e Itapuã. Todas elas falam sobre histórias de Salvador e dos seus territórios populares negros em três episódios, através da perspectiva de mulheres negras – lideranças femininas reconhecidas e referenciadas em seus bairros e comunidades.

A produção é assinada pela Trama, com mediação da urbanista e arquiteta Zara Rodrigues. Com essa junção entre o mercado, academia e vivências, a ideia é fazer costuras entre as memórias, sonhos e desejos dessas mulheres, criando um espaço de escuta, além de construir um acervo que servirá para visibilizar outras narrativas para além daquelas já definidas em registros oficiais. Trata-se, portanto, de uma ferramenta afetiva de reconexão de moradores e moradoras da cidade com o seu próprio espaço.

“Contar memórias é um ato ancestral. É por meio delas que as pessoas mais velhas partilham vivências, fabulam histórias e imaginam futuros”, explica a apresentadora Zara Rodrigues. “É comum ouvir uma única narrativa sobre as vivências da população negra na cidade, elas podem até falar sobre problemáticas pertinentes, mas não trazem a totalidade do que é a complexa vida negra, e assim, colabora na criação de apagamentos”, detalha.

O primeiro episódio terá como tema “Com e para as juventudes”, e contará com a participação de Suzany Varela e da Irmã Jacira Queiroz. Suzany é moradora da Ladeira da Preguiça há quase 20 anos, onde colabora no Centro Cultural Que Ladeira é Essa. Na comunidade, desenvolve projetos como o Flores da Ladeira, voltado para as mulheres em situação de rua.

Já Irmã Jacira é pedagoga e gestora da escola comunitária Centro Educacional Paulo VI, localizada no bairro de Valéria, e há 20 anos atua na assistência a crianças, adolescentes e jovens. É também membro da Associação das Educadoras das Escolas Comunitárias de Salvador (AEEC).