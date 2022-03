Mulheres no comando: percussão feminina do Olodum ganha as ruas do Pelourinho

Em vez de cards em cor de rosa com texto escrito em letra cursiva e esse tipo de pieguice que aparece timelines afora na internet, o Olodum preferiu oferecer, como homenagem ao Dia Internacional da Mulher, música e levada de timbal. Na última terça (8), a Varanda Cultural do Olodum abre espaço para apresentação das percussionistas da banda em um pocket show.

As percussionistas saíram em uma verdadeira marcha no Pelourinho, com roteiro que saiu da Escola do Olodum e foi até a Casa Olodum. A caminhada teve participação de cerca de 15 percussionistas, como Brenda Awiny, 21, aluna da Escola Olodum desde os 13, onde aprendeu as técnicas, teorias e arte da percussão. Ela toca marcacação.

Já na casa Olodum, quem olhava pra cima conseguia ver a performance da cantora Nadjane Souza, ex-vocalista da Banda Olodum, em carreira solo desde 2015.

A ideia do evento foi saudar a atuação dessas mulheres e valorizar a memória de pessoas como Andreia Reis, que chegou ao Olodum em 1987 e se tornou a primeira maestrina de samba reggae do mundo. Andreia chegou à banda a convite de Neguinho do Samba e quebrou um paradigma na época, quando mulheres não eram aceitas como percussionistas.

Descoberta aos 12 anos, quando tocava lata na rua, Andréia regeu a orquestra de 120 tambores do Pelourinho até o final do Circuito do Campo Grande, no último carnaval. “A mulher na percussão tem valor, tem poder. Percussão não é só coisa de homem e eu estou aqui para mostrar isso”, afirmou em entrevista ao CORREIO.

Para conseguir avançar, enfrentou a resistência de amigos, da própria banda e da família. E se tornou um marco de que é possível que mulheres estejam conduzindo os tambores.

Conselheira do Olodum, Luciane Reys afirmou que esse tipo de evento valoriza a relação que toda a associação tem com mulheres e contribui para visibilizar a história feminina em seus quadros. Segundo o bloco, 60% de sua gestão administrativa e executiva é formada por mulheres.

"Essa ação tem esse objetivo, de reforçar essa trajetória de narrativas femininas que as vezes acabam sendo esquecidas. Ao longo de sua história, o Olodum foi gerido por mulheres e também dá esse protagonismo que vem desde o Egito, base de construção de seus temas para carnavais e músicas", disse a conselheira.

O Olodum já teve uma presidenta. Foi o primeiro bloco afro a eleger uma mulher, inclusive. Cristina Rodrigues, eleita em 1983, quando o bloco tinha 4 anos. Ela ficou no cargo até a eleição do atual presidente, João Jorge - à frente do bloco há 20 anos.