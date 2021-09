Mulheres trocam cadeiradas e puxões de cabelo em pancadaria na Barra; veja vídeo

Um grupo de banhistas se envolveu em uma pancadaria generalizada nas areias da Praia da Barra, em Salvador, neste domingo (19). A confusão foi filmada por pessoas que passavam perto do local. Assista:

Nas imagens, é possível ver ao menos seis banhistas brigando, sendo três homens e três mulheres. Uma das frequentadoras chegou a pegar uma cadeira para arremessar em outra, que revidou puxando o cabelo de uma terceira. Já os homens trocaram chutes e pontapés.

Um outro vídeo com o começo da confusão mostra que, aparentemente, a briga começou entre duas mulheres. A que pegou a cadeira parecia ser a mais transtornada e precisou ser contida pelos amigos após estes atacarem o grupo que estava com a que tomou cadeiradas.

A confusão aconteceu mesmo com o policiamento reforçado no bairro, neste final de semana. Foi o primeiro final de semana em que a 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) estava sob o comando do major Uildnei Carlos, que assumiu a companhia após seguidos casos de violência na região.

Apesar da confusão, o final de semana foi considerado mais tranquilo do que outros registrados neste mês. De acordo com a 11ª CIPM, o que mais chamou atenção de sexta a domingo foram a prisão de um traficante que vendia drogas no Porto da Barra e a apreensão de um revólver calibre 32 que estava em posse de um homem que se envolveu numa briga.