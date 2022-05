Multidão lota show de aniversário de Ivete em Juazeiro: 'Meu coração vai explodir'

No dia em que completa 50 anos, Ivete Sangalo divide a comemoração com o público fazendo um mega show histórico em sua cidade natal, Juazeiro, na Bahia. Com apresentação do ator Érico Brás, o show Tudo Colorido é transmitido ao vivo pela TV Globo e pelo Multishow. Com entrada gratuita, Ivete reuniu milhares de fãs na orla da cidade.

De cabelos presos, o look escolhido pela diva para entrar no palco foi uma blusa prateada e uma calça cargo branca. A primeiras músicas escolhidas para levantar a multidão foram 'Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha', do Harmonia do Samba, 'Tempo de Alegria' e 'Abalou'. "Eu não sei como vou cantar assim. Meu coração vai explodir", disse a cantora empolgada.

Foto: Reprodução/TV Globo

Ao finalizar o primeiro bloco do show, com Sorte grande (Poeira), o público cantou 'Parabéns para você'. Emocionada, a artista lembrou de sua infância no calçadão da orla de Juazeiro. "A coisa mais habitual que eu fazia era deitar na calçada quente, no vento frio, e pensava: 'Ivetinha, aonde você vai estar daqui a 20 anos? Ontem eu pensei: 'Iventinha, olha onde você chegou¹", disse feliz para o público.

"A partir de hoje, aí é que eu vou ligar o motor!" @ivetesangalo #Ivete50 pic.twitter.com/hkQoCm1Myt — TV Globo ???? (@tvglobo) May 28, 2022

Antes voltar a cantar, Ivete falou da sensação de voltar à sua terra natal para comemorar seu aniversário. "Estou de volta ao meu lugar, a minha cidade tão amada. Por esse lugar eu tenho gratidão e respeito. Eu devo isso ao lugar de onde eu venho, Juazeiro, Bahia", completou. Em seguida, levantou a multidão de fãs com 'O Mundo Vai', 'Empurra, empurra', 'Teleguiado' e 'Pra Frente'. Durante 'Mexe a Cabeça', Ivete interagiu com o filho, Marcelo Sangalo Cady, que já faz parte de sua banda. "Meu filho lindo que me dá tanto orgulho. Te amo filhão", disse a mãe coruja.

Foto: Reprodução

O evento movimentou a cidade de Juazeiro, e outras próximas, como a pernambucana Petrolina. As vagas nos hotéis esgotaram, o comércio ficou aquecido e fãs de todo o Brasil se deslocaram para lá.

O palco foi montado pelo mago da arquitetura, Giussepe Mazoni, responsável por eventos como o Festival de Verão. O palco tem 40 metros de largura e 14 de altura, com um painel de led com 215 metros. Para que tudo saia nos conformes, foram recrutados 400 profissionais, sendo 150 são da Rede Globo, que se deslocaram do Rio de Janeiro e São Paulo para a captação de som e imagens que serão transmitidos para todo o Brasil.

Depois de Juazeiro, a maratona segue com show fechado para comemorar o aniversário do Shopping Salvador (1 de junho) e no dia 3, para inaugurar a mais nova casa de shows da cidade, a Armazém Convention, no Parque Shopping, em Lauro de Freitas.

Entrevista

Em conversa com o CORREIO, Ivete fez um balanço de sua carreira e falou sobre seu trabalho na televisão, onde estourou com a franquia The Masked Singer Brasil, de sua relação com Juazeiro e da sintonia com o Rock in Rio. Sobre o aniversário, ela diz diz que não se preparou para a data marcante, mas diz que está certa de que a maturidade de 50 anos é confortável.

Com essa festa grandiosa, Ivete mais uma vez prova porque está no topo. Desde que despontou para o Brasil no comando da Banda Eva, e depois já em carreira-solo, ela se apresentou nas edições do Rock in Rio Lisboa, Brasil, Madrid e até Las Vegas. Também fez o Brazilian Day e gravou um disco no Madison Square Garden ambos em New York.