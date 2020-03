Multidão põe foto em hospital que teria recebido pacientes com coronavírus no Irã

Uma multidão de iranianos ateou fogo a um hospital na cidade de Bandas Abbas, na região Sul do país, na noite de sexta-feira (28). A ação teria sido motivada após rumores de que o hospital Towhid Clinic teria recebido pacientes com suspeita de coronavírus.

A admissão dos pacientes diagosticados com a doença, porém, seria uma mentira. De acordo com um representante do hospital, nenhum paciente com coronavírus estava no local. Não foram divulgadas informações sobre vítimas do incêndio.

Protesters in Iran have set fire to Tohid Bandar Abbas Clinic where Coronavirus patients are being quarantined. #COVID19 #CoronaVirus #Pandemic pic.twitter.com/9xBa0ILU38 — Tore Rasmussen #boycottSAS (@ToreRasmussen) February 28, 2020

O Irã é um dos países com maior número de pessoas com a doença. No sábado (29), o ministo da Saúde do país, Kianoush Jahanpour, informou que os casos tinham chegado a 593, com 43 mortes.

"Nós tivemos 205 novos casos de pessoas infectadas pelo coronavírus desde a noite de sábado e nove delas não resistiram, infelizmente", afirmou, segundo a agência de notícias iraniana Fars News Agency.

A BBC persa, porém, divulgou que o número de mortes no país teria chegado a 210, quatro vezes mais do que os dados oficiais.