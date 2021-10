Multiplicidade na nova Amaro

Uma loja híbrida. Essa é a proposta da nova Amaro, que abre as portas no Salvador Shopping seguindo esse conceito. Batizada de Guide Shop, a megastore nasce com um novo formato, que funciona também como mini centro de distribuição para entregas no mesmo dia de produtos diversos, que passa pelas categorias moda, beleza, casa, bem-estar e kids. “Com as lojas físicas sendo uma extensão do online, elas podem unir o melhor dos dois ambientes”, explica Dominique Oliver, CEO da marca, que veio para Salvador essa semana implementar esse novo conceito que bebe na fonte das experiências múltiplas. Você pode: comprar na loja e sair com as sacolas; virtualmente, e retirar no espaço físico; ou fazer compras na megastore e receber em casa. É a nova moda, minha gente!

Vibe tropical

Os boys descolados sabem que uma camisa tropical é suficiente para dar bossa e uma pitada fashion ao look do dia. Esse achado garimpado na loja virtual Guller fica perfeito quando combinado com um short liso com um dos tons presentes na camisa. Já os maximalistas, podem apostar em um mix de prints. Preço: R$ 120.

Momento praia

É hora de fazer o kit praia porque o calor chegou para ficar. O vixe amou essa toalha listrada, nos tons de bege, amiga do bolso (custa R$ 31,41), e que também dá para usar no seu momento piscina. Arremate o modelito na lojinha virtual da Yuzo.

Candy e esportiva



Uma bag esportiva para você chamar de sua. Rolou sentimento? Mas nem por isso precisa seguir um padrão, não é mesmo? Que tal fugir da mesmice optando por um modelo que carrega um tom candy? Ao invés de optar pelas cores vibrantes ou pelos tradicionais preto e branco, um rosa bebê pode ser a chance de ter algo diferente. Onde achar? No e-commerce da Fiever. Preço: R$ 198.

A cara da estação

Se tem um modelo de calçado que é a cara do Verão é a sandália rasteira. E quanto mais colorida e vibrante for a peça, mas ela se conecta com o nosso climão quente. É o caso dessa aposta da Zattini, toda trabalhada com pompons coloridos e cordas. Quer levar para casa? Custa R$ 79,9.

Achadinho

Está procurando um presente criativo para alguém especial? Que tal apostar em um cooler bafônico que se destaca pela estamparia bem fashion? Se curtiu a ideia vale dar aquela espiadinha no modelo do e-commerce Uatt, que sai por R$ 99,9, e tem espaço suficiente para caber lanches e bebidinhas.

***

Nota 10: Uma senhora chegou chorando no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, quando notou que tinha ido para o local errado. O taxista se comoveu e a levou para o endereço certo, o aeroporto de Congonhas, sem custo.

Nota 0: Uma moça, com duas próteses na pernas, estava atravessando a rua e os carros impacientes apertavam as buzinas em uma total falta de empatia. De última!