Multishow ao vivo com o show de Gil

Gil fará show na Concha no dia 7/2, com transmissão ao vivo no Multishow (foto/divulgação)

No dia 7 de fevereiro o cantor, compositor Gilberto Gil, que está concorrendo hoje ao Grammy Latino com o disco Ok Ok Ok, encerra a bem sucedida temporada do show homônimo na Concha Acústica, com transmissão ao vivo pelo canal fechado Multishow. Esse show já foi apresentado no TCA, percorreu todo o Brasil e, depois, durante dois meses, esteve em cidades da Europa e Oriente Médio, sempre com casa cheia. Antes, Gil estará em Salvador, dia 17 de dezembro, a partir das 18h, na mesma Concha, apresentando o show Sucessos (relembrando grandes hits da carreira) como atração da 17ª edição do Festival de Música Educadora. O show de Gil marcará a entrega da premiação do festival e os 42 anos da emissora pública da Bahia.

Música nova

Sobe Amor é a nova música do cantor e compositor Netinho , que será lançada, no dia 29 de novembro, em todas as plataformas digitais e no Youtube. Antes, decidido a não mais gravar novas canções, Netinho foi estimulado por fãs e levado ao estúdio por amigos e parceiros de música. "Se estou vivo, preciso mesmo seguir, como sempre fiz, elevando a autoestima das pessoas com música positiva".

Levi Lima, da banda Jammil, vai agitar o bloco celebrar, em Sampa (foto/divulgação)

Bloco paulista

A Banda Jammil, comandada pelo cantor e compositor Levi Lima, já confirmou presença no Carnaval de São Paulo em 2010 . A apresentação será na terça-feira de Carnaval na Faria Lima, puxando o bloco Celebrar (nome de um dos Hits da banda que foi trilha sonora da novela Salve Jorge, da Rede Globo). Em Salvador, ele puxa o Bloco Praieiro no Circuito Dodô ( Barra- Ondina, no domingo e segunda da folia.

TUM-TUM-TUM*

Aquarela de Jau é o novo projeto do cantor Jau, em parceria com a A Diva Entretenimento. A estreia será no dia 24 de novembro, a partir das 17h, no Mirante Quartel de Amaralina. A proposta de presentear o público com uma homenagem ao cantor e compositor Toquinho, interpretando uma releitura da música Aquarela.

O cantor Jau estreia novo projeto no dia 24 (foto/divulgação)

O maestro e instrumentista Luciano Calazans comemora 30 anos de carreira no dia 15 de janeiro(seu aniversário), às 20h, no Teatro Castro Alves. Ele vai convidar artistas que fizeram e fazem parte de sua estrada musical para o show Contrabaixo Astral. Os primeiro convidados confirmados são Roberto Mendes, Banda Eva, Gilmelândia e Ricardo Chaves.

A cantora Mariana Fagundes vai gravar seu segundo DVD, no dia 25 de novembro, na praia de Interlagos, litoral norte do estado, só para convidados. Já estão confirmados nomes como a dupla Hugo & Guilherme e os cantores Ferrugem, Léo Santana, Xandy Avião e Eli Soares. Eu sempre sonhei em gravar um DVD aqui, nessa terra que possui cantoras extremamente talentosas e que sempre foram grandes influências na minha carreira, contou.