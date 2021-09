Município de Santaluz registra novo tremor de terra

A terra tremeu no município de Santaluz, no interior da Bahia, nesta sexta-feira (10). Segundo o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) o tremor aconteceu às 17h02 e foi de magnitude preliminar 2.4 mR, sem estragos.

O abalo sísmico foi registrado pelas estações sismográficas operadas pelo Laboratório e pertencentes à Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), na região do município de Santaluz. O último evento divulgado pelo LabSis/UFRN no município ocorreu no dia 30 de julho, às 20h40 UTC, de magnitude preliminar 2.0 mR.

Não há informações de moradores da região que tenham escutado ou sentido o tremor. O último evento registrado no estado ocorreu na quarta-feira (8), às 03h25 UTC, no município de Uauá.

O Laboratório Sismológico da UFRN informou que segue monitorando e divulgando toda atividade sísmica que ocorra no estado da Bahia e também da região Nordeste do país em tempo real.