Muritiba teve um dia de filme de Hollywood

Na manhã de hoje minha pequena cidade do interior da Bahia, Muritiba, foi palco de um das maiores coberturas jornalísticas policiais até então. O subgerente da agência do Bando do Brasil foi mantido sobre controle de assaltantes profissionais por mais de 21h, tendo seu corpo entornado com explosivos. Isso mesmo! Coisa de filme hollywoodiano.

O impressionante é assistir os discursos dos jornalistas da capital sobre o estereótipo da cidade "pacata", onde "pessoas dormem de portas abertas" e acompanham os desdobramentos do sequestro pois "não tem tempo, já que não trabalham", como se a cidade de interior da Bahia fosse uma representação de uma vila colonial do século XVII estagnada no tempo. Soa pejorativo! Claro que o município tem problemas graves e não têm condições de oferecer tudo, afinal é uma cidade pequena. Mas pequena, não quer dizer atrasada.

Sabe o que tem no interior que não tem na capital? Qualidade de vida. Aqui, mesmo sendo pobre, a gente vive de maneira orgânica. Se insere na política, tem uma contribuição efetiva na vida do município e propicia a criatividade. O que a gente precisa em interior é fazer com que as pessoas tenham possibilidades de escolha. Morar no interior não é um fardo e as pessoas do interior não são menos "trabalhadoras" do que as das capitais e metrópoles. No interior se vive, na capital se sobrevive.

Conheço gente que daria um braço para viver no Recôncavo.





Texto originalmente publicado no Facebook e replicado com autorização do autor