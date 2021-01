Música de Anitta tocará na posse de Joe Biden e Kamala Harris nos EUA

A cantora brasileira Anitta será uma das vozes que vai embalar a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que toma posse nesta quarta-feira (20), ao lado de sua vice Kamala Harris.

A música "Make ir hot", de Anitta em parceria com o trio Major Lazer será uma das 46 canções escolhidas para tocar na cerimônia. Além da brasileira, gigantes da música internacional também estão no repertório, entre eles, Bruce Springsteen, Led Zeppelin, New Radicals e Beyoncé. De acordo com o comitê responsável pela posse, as músicas foram escolhidas por DJ DNice e The Raedio.