Música, festa e celebração: Lilica Rocha faz aniversário com live brincante

A próxima sexta-feira (11) é também conhecida como o Dia Mundial de Lilica. A artista mirim completa 8 anos de vida e fará uma live brincante para dividir a sua celebração com o máximo de pessoas que puder. A transmissão acontece às 20h, no canal de Lilica, no YouTube, e tem tradução em Libras. No mesmo dia, a artista mirim lança a música “Hoje é Seu Dia”, finalizando o lançamento de seu recente álbum intitulado “O Sol Reflete”.

Com muita alegria e diversão, o repertório da Live passará por músicas autorais de Lilica, mesclando com canções da MPB e cantigas infantis.

Atriz, cantora, instrumentista e compositora, Lilica lançou em 2021 o álbum “O Sol Reflete” (disponível em todas as plataformas digitais); e dois clipes, um deles com Lazzo Matumbi. Em dezembro de 2020, a baianinha encantou Caetano Veloso e as redes ao tocar Tigresa no teclado. Às vésperas do Natal, a pequena teve música dedicada na Live de Natal do santo-amarense.