Músico é libertado após passar três anos preso por crime que não cometeu no RJ

O músico Vando dos Santos Bernardo foi libertado da prisão neste sábado (13), após passar três anos encarcerado por engano no Rio de Janeiro (RJ).

Em 2018, ele foi preso sob a acusação de ter cometido um latrocínio na capital carioca no ano anterior. No entanto, no mesmo dia e horário do crime, Vando estava se apresentando em um bar no município de Nova Iguaçu.

A Justiça responsabilizou a Polícia Civil pela prisão equivocada do música, afirmando que a corporação apresentou falhas ao identificá-lo como autor do crime.

Em nota, a polícia afirmou que orienta desde outubro do ano passado que os delegados não usem apenas reconhecimento fotográfico como única prova em inquéritos policiais, já que ele tem que ser ratificado por outras provas técnicas.