Músicos baianos lamentam morte do cantor Keko Pires, vítima da covid-19

O músico, compositor e multi-instrumentista Keko Pires, que foi internado no Hospital Jorge Valente pouco antes do Réveillon após ser diagnosticado com covid-19, não resistiu às complicações do vírus e faleceu na tarde desta quinta-feira (7). Além de ser conhecido como um exímio instrumentista de ritmos como rock, jazz e soul, Keko era figura muito querida no meio musical soteropolitano por sua alegria e gentileza com todos que conheceu na vida pessoal e profissional.

O artista dedicou grande parte dos seus 55 anos a projetos musicais no cenário baiano, onde conheceu grandes amigos como os cantores Gerônimo Santana e Armandinho Macêdo. Amigos falaram sobre o tamanho da perda, a personalidade do cantor e seu caráter profissional.

A alegria e o valor que dava às amizades foram destacados pelo cantor e compositor Armandinho, grande amigo de Keko.

“Um grande músico e, principalmente, um grande amigo. Keko era alguém que não abria mão de ter os amigos por perto, vivia intensamente as amizades. Parecia que, mesmo na área profissional, fazia tudo por amor e para ter amigos em volta dele. O lugar que ele tocava podia não estar cheio, mas, se tivesse as pessoas que ele amava, já era um motivo suficiente para sua alegria”, disse.

Sentido pela morte do companheiro de longa data, Armandinho falou também sobre o vazio que a morte do artista deixará na vida de quem o conhecia. “É uma porrada, um baque enorme. É um vazio que se cria. Ele era um piadista, fazia todos rirem, um cara que trazia alegria para todos. Era o jeito dele, o que deixa essa perda ainda maior”, declarou.

Quem também lamentou a partida do cantor foi Gerônimo Santana, outro grande nome da música baiana que, em setembro, lançou o clipe da música “Retratos” com Keko. "Para mim, é uma grande perda. Um parceiro meu que sempre tratou todo mundo bem, um músico e uma pessoa muito amada. Nos resta agora rezar, resignação e cuidarmos uns dos outros. Eu estou muito abalado com a notícia”, afirmou.

Keko e Gerônimo gravaram clipe em setembro (Foto: Reprodução)

Profissional exemplar

Além de destacar a figura de Keko, amigos também falaram da sua postura profissional e elogiaram a simpatia e o detalhismo do artista na condução de seus trabalhos. Edgar de Souza, amigo recente e fotógrafo que dirigiu o clipe de Keko e Gerônimo, lembrou da capacidade do artista de ouvir e compartilhar ideias.

“Um cara fenomenal, profissional exemplar, de excelência mesmo. Keko gostava de ouvir e compartilhar ideias, estava aberto ao novo para fazer um trabalho da melhor maneira possível. Quando soube que ele estava internado, fiquei muito triste, ficava sempre perguntando no grupo de amigos sobre o estado de saúde dele. Agora, com a partida, é muito difícil não ficar sentido”, falou.

Outro amigo que já trabalhou com Keko foi o cantor e compositor da banda Sua Mãe, Cláudio David, mais conhecido como Cha Cha. Ele falou sobre como Keko serviu de exemplo para outros artistas e da tristeza em saber que o amigo faleceu. “Keko é um artista que inspirou muitas pessoas em toda Salvador. Profissional de amor, que estava sempre disposto a ajudar as pessoas, contribuir com o projeto musical dos outros. É uma perda muito dolorosa, ele era jovem. Essa doença tem sido um pesadelo e trouxe muitas notícias ruins e a da partida de Keko foi uma dessas”, disse o cantor, que declarou que, se tivesse resistido, a mensagem que o amigo passaria seria de alerta, ressaltando a importância de se proteger e de cuidar de quem se ama.

*Com orientação da subeditora Tharsila Prates