Mustang Black Shadow: aceleramos o esportivo em um kartódromo

A Ford demorou para importar oficial o Mustang para o Brasil, apenas em 2018 ele começou a ser oferecido no país. Mas o carro esporte chegou bem, em uma configuração potente e bem equipada, a GT.

O modelo fez sucesso nas vendas e para este ano a empresa fez pequenos ajustes estéticos e lançou uma versão especial chamada de Black Shadow. O visual é marcado pelo teto e aerofólio pretos, faixas nas laterais e no capô, novas rodas de 19 polegadas e emblema em preto na grade dianteira.

Na edição Black Shadow o Mustang ganhou detalhes escurecidos (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO) Os bancos dianteiros refrigerados foram mantidos (Foto: Ford) O painel de instrumentos pode ser personalizado (Foto: Ford) No banco traseiro do esportivo o espaço é restrito (Foto: Ford)

Na cabine, além do revestimento dos bancos e das portas em couro tipo Alcantara, com costuras especiais, traz acabamento de fibra de carbono no painel central e na alavanca do câmbio. O emblema “55 Years” é exibido em destaque no painel.

Foi esse carro que levei para o Kartódromo Ayrton Senna, em Lauro de Freitas. Lá, encontrei com Patrick Gonçalves, piloto que participou da Stock Car, GT4, Copa Hyundai HB20, Fórmula Chevrolet e MINI Challenge, da qual foi bicampeão brasileiro e campeão argentino.

Essa parceria com Patrick rendeu o vídeo abaixo. Dê play e conheça melhor a máquina e as melhores forma de pilotar.

Mustang Black Shadow tem 466 cv de potência. Assista ao vídeo e veja o V8 em ação

Mustang x Camaro

De janeiro a junho, foram comercializadas 181 unidades do modelo da Ford no Brasil contra 25 do Chevrolet Camaro, seu principal rival. Na Bahia, o Mustang manteve a hegemonia: 19 emplacamentos contra um do Chevrolet.

O Mustang GT Black Shadow está tabelado em R$ 354.990. Já o Camaro SS é oferecido por R$ 366.890 com teto rígido e R$ 408.290 na opção conversível. Uma curiosidade: ambos utilizam a mesma transmissão. Isso mesmo, o câmbio automático de 10 velocidades é igual e foi desenvolvido em conjunto para reduzir custos. Apenas as calibrações são distintas.

O Chevrolet Camaro é o principal rival do Mustang (Foto: Fabio Gonzalez/ GM)

Mas os motores são diferentes, apesar de contarem com oito cilindros dispostos em formato de V. No Mustang, a Ford utiliza um 5 litros que entrega 466 cv de potência e 56,7 kgfm de torque. A Chevrolet equipa seu modelo com um 6.2 litros que oferece 461 cv de potência e 62,9 kgfm de torque.

Acelere no kartódromo

Localizado em Lauro de Freitas, o Kartódromo Ayrton Senna é administrado pela Associação Baiana de Kart e recebe diversas provas da categoria. Recém-reformado, ele também está disponível para treinos.

Os karts podem ser particulares ou alugados. Se você quiser correr com segurança, envie uma mensagem via WhatsApp para (71) 98102-7914.

O Kartódromo Ayrton Senna fica em Lauro de Freitas (Foto: Antônio Meira Jr./ CORREIO)