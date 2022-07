Mynd anuncia vagas de emprego para pessoas trans

A Mynd, maior agência de marketing de influência e entretenimento do país, anuncia a abertura de 10 vagas para pessoas trans em sua equipe, nos mais diferentes níveis hierárquicos. Aliada à luta pela inclusão e diversidade desde a sua criação em 2017, a empresa possui, hoje, mais de 70% do quadro de funcionários – que reúne, ao todo, mais de 400 colaboradores de todo o Brasil – composto por mulheres, pessoas pretas e LGBTQIAP+. O objetivo da agência, com isso, é construir uma publicidade mais assertiva e que se conecte de fato com as pessoas.

Quando nasceu, em 2017, a Mynd já era plural. Fátima Pissarra, CEO da empresa, traçou como meta que 50% dos seus funcionários seriam pretos. Se, atualmente, existe uma busca das organizações por uma cultura mais inclusiva, essa, desde sempre, foi uma luta e um dos principais pilares da Mynd, que acredita que a mudança, principalmente na publicidade, precisa vir de dentro para fora, para que todos possam se sentir representados nas propagandas.

“A Mynd já possui colaboradores trans, mas queremos aumentar ainda mais esse número. Um de nossos propósitos sempre foi desenvolver ações que representassem aqueles que eram excluídos pela sociedade, como mulheres, pessoas pretas e LGBTQIAP+. Mas acreditávamos que isso não seria possível se essas mesmas pessoas não estivessem ocupando cargos, de diferentes níveis hierárquicos, dentro das agências e marcas, que são as responsáveis por criar as campanhas publicitárias. Então nosso maior esforço sempre foi proporcionar essas oportunidades, dando todo o apoio, treinamento e preparo necessários para que elas acontecessem”, explica Fátima.

As contratações, dentro da empresa, são feitas por skills e não apenas pela experiência apresentada. O crescimento profissional na agência também é notável, já que muitos funcionários aperfeiçoam as suas habilidades e são promovidos com frequência. O importante para a Mynd é que seus colaboradores sejam apaixonados pelo que fazem, com curiosidade e vontade de aprender.

Quem tiver interesse, pode enviar o currículo para: vagastrans@mynd8.com.br.