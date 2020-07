Na Bahia, Bolsonaro causa aglomeração e tira máscara: 'Ninguém governa sozinho'

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passou por Campo Alegre de Lourdes, no norte da Bahia, na manhã desta quinta-feira (30), para fazer a inauguração da segunda etapa do Sistema Integrado de Abastecimento de Água do município. O presidente chegou ao local da cerimônia por volta das 10h50.

A adutora, de 150 km e R$ 90 milhões, leva água do Rio São Francisco para o município. O presidente iniciou agradecendo a Deus pela vida, e falou que estava feliz com a inauguração. "Ninguém governa sozinho", disse Bolsonaro.

"Começamos enfrentando uma pandemia, ninguém esperava isso, mas ela veio, e nós fizemos tudo o possível para que seus efeitos fossem minorados. Mas fizemos isso tendo ao nosso lado valorosos senadores e deputados", declarou o presidente, citando parlamentares presentes.

O presidente usava máscara de proteção contra a propagação da covid-19, mas retirou o acessório antes de fazer discurso. Inicialmente, ele deixou a máscara no queixo, mas depois a retirou por completo e deixou o palco onde discursou sem.

A cerca de 800 quilômetros de Salvador - já na divisa com o Piauí, mais perto de Teresina - Campo Alegre de Lourdes faz parte do cerrado baiano e é atingida pela seca. A cidade fica na região que integra o "polígono da seca", que abrange todos os estados do Nordeste exceto o Maranhão, além de Minas Gerais. A cidade nunca teve asfalto e água encanada.

Por lá, o governo federal estima que 71 comunidades e 40 mil pessoas serão beneficiadas com água tratada e abastecimento regular, a partir do sistema hídrico.

A obra do sistema de abastecimento teve investimento de R$ 90 milhões do governo federal e teve a primeira etapa entregue em 2018. A captação da água é feita no lago de Sobradinho, na cidade de Pilão Arcado, que fica a cerca de 90 km de Campo Alegre de Lourdes.

Mais cedo, ao pousar no aeroporto de São Raimundo Nonato, no Piauí, ele já havia estado sem máscara ao montar em um cavalo no meio de uma aglomeração de apoiadores.

Em São Raimundo Nonato, ele foi recebido por dezenas de pessoas ao desembarcar no aeroporto, em sua primeira viagem após ser diagnosticado com o novo coronavírus no início do mês. No sábado (25), Bolsonaro anunciou pelas redes sociais que testou negativo para a doença. Com chapéu branco de couro, o presidente montou em um cavalo e acenou para as pessoas que o chamavam de "mito".

Bolsonaro apareceu do lado de fora do aeroporto com máscara, mas logo deixou-a abaixo do queixo enquanto era cercado por apoiadores, alguns sem máscara. Mais cedo, outro grupo de manifestantes protestou segurando faixas criticando a postura do governo no combate ao novo coronavírus.