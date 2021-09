Na CPI, lobista confirma relação de amizade com Jair Renan, filho '04' de Bolsonaro

O lobista Marconny Albernaz de Faria admitiu, em depoimento à CPI da Covid nesta quarta-feira (15), que mantém uma relação muito próxima com Jair Renan, filho '04' do presidente Jair Bolsonaro.



No depoimento, Marconny falou da amizade com Jair Renan, disse que chegou a comemorar o seu aniversário em um camarote de propriedade do filho do presidente e que ajudou Jair Renan na abertura de sua empresa.



Marconny afirmou que amizade com Jair Renan teve início assim que o filho do presidente chegou em Brasília. “Ele (Renan) queria criar uma empresa de influencer, e aí eu só apresentei ele para um colega tributarista que poderia auxiliar na abertura dessa empresa", disse.



Sobre a festa de aniversário em um camarote de Jair Renan, localizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, Marconny afirmou que a festa não infringiu regras sanitárias por conta da pandemia. A fala causou reação do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).



“Mas não estou dizendo que o seu evento foi realizado de forma ilegal não. A ilegalidade não está na festa, a ilegalidade está no que se consegue nas festas, porque se elucida, com muita clareza, por que vale a pena contratar um Marconny”, reagiu o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).



Em outro momento, Marconny preferiu ficar em silêncio, fazendo uso do direito concedido por um habeas corpus. Ele não respondeu sobre a atuação da ex-mulher de Bolsonaro Ana Cristina Valle na indicação de pessoas para o governo.

Marconny é apontado pelos senadores que integram a CPI como um lobista que atua para a Precisa Medicamentos, empresa responsável pela negociação suspeita para a venda da vacina indiana Covaxin. O contrato de R$ 1,6 bilhão com o Ministério da Saúde acabou cancelado.