Nadine, mãe de Neymar, inicia namoro com amigo do filho

"Seja feliz, te amo". Com essas palavras, o craque Neymar abençoou o romance da mãe, Nadine Gonçalves, de 52 , com o jogador e modelo pernambucano Tiago Ramos, 22. Separada de Neymar Pai desde 2016, Nadine sempre se manteve discreta.

Até esse sábado, quando postou uma foto no Instagram ao lado do amado com a legenda: "O inexplicável não se explica, se vive...". Neymar correu para apoiar o namoro da mãe e deixou a declaração de amor.

Na verdade, Tiago Ramos é amigo de Neymar. Em 2018, foi anunciado como promessa do futebol brasileiro e sua carreira teve início no Ferroviário, clube pernambucano. Louco por games, o rapaz esteve no aniversário do craque, em Paris.