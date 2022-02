Naiara é eliminada do BBB22 e grupo Camarote tem primeira baixa

Alvo da casa do "BBB 22" nesta semana, Arthur Aguiar passou longe da eliminação no paredão desta terça-feira (8). A terceira pessoa a deixar a casa é a cantora Naiara Azevedo, que enfrentou seu segundo paredão. Com a eliminação da sertaneja, o grupo Camarote perde seu primeiro participante.

"Hoje vou ser direto como nunca. Arthur, você não passou nem perto de sair. Pode relaxar (...) Fica tranquilo, você fica. A disputa fica entre Douglas e Naiara. Dá para fazer um monte de análises. Para vencer o BBB, tem que fazer o óbvio: tem que querer muito. Tem que se entregar totalmente aí dentro, parar de ter medo aqui fora. Não dá para ficar de bobeira no BBB. Não dá para falar que está feliz com o Paredão... Não dá para desperdiçar voto.", disse Tadeu Schmidt em seu discurso.

A sister recebeu 57,77% dos votos enquanto Arthur recebeu 3,27% e Douglas, 38,96%.