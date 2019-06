Najila Trindade visita pai e passa três dias em Ilhéus

Najila Trindade passou três dias perto da família na Bahia. A modelo que acusa Neymar de estupro visitou seu pai em Ilhéus, no Sul do estado. Lá ,ela descansou e conversou com seu novo advogado, Cosme Araújo Santos, e voltou junto com ele para São Paulo com uma nova estratégia para o caso.

De acordo com o UOL, a modelo e o advogado viajaram a São Paulo em um voo comercial. A presença de Najila chamou a atenção no aeroporto de Ilhéus, com direito a pedido por fotos, que foram recusados a pedido de Cosmme porque poderiam denotar uma intenção de aparecer ou se vitimizar. O advogado falou que ninguém hostilizou a cliente. Najila e o advogado chegaram em São Paulo no começo da noite da última segunda-feira (17).

Cosme, que é o quarto advogado da baiana no caso, é amigo do pai de Najila e reforçou que a modelo não precisa se defender de nada porque é vítima e reclamou do tratamento dado à cliente. Citou um programa de televisão que ficou especulando possíveis penas para uma mulher que registrou boletim de ocorrência por estupro e, em nenhum momento, mencionou que Neymar é acusado de violência sexual.

Ainda segundo a publicação, o advogado declarou que conversou com a modelo e a história contada à 6ª Delegacia de Defesa da Mulher foi confirmada. Ele acrescentou que não vê necessidade de focar suas ações no vídeo de sete minutos que estaria guardado no tablet.

"Conversamos e ela confirma tudo que disse. Não vejo necessidade neste tablet, no celular, que tem mais quatro, cinco minutos [de gravação no quarto de hotel em Paris]. Quem tem que fazer prova que não foi contra vontade dela é Neymar", defendeu.

Araújo Santos ainda refutou a tese da defesa do atacante de que houve consentimento nos tapas que causaram lesões nas nádegas da modelo.

"A moça ter apanhado não é prova? O argumento de que ela pediu é prova favorável a ele? Então estou desconhecendo a segurança jurídica do Brasil. Os advogados dele vão tentar fazer milagres", completou.

Defesa

Morador de Ilhéus (BA), Cosme disse que chegou a Najila por intermédio do pai da modelo, que é seu amigo, "um ex-policial militar, evangélico, uma pessoa muito querida", que vive em Ibirataia, também no interior da Bahia. Nas últimas eleições, Cosme concorreu a uma vaga de deputado federal pelo PDT. Recebeu 17.044 votos, mas não foi eleito. Dois anos antes, ele havia ficado em quarto colocado na eleição para prefeito de sua cidade, com 9.127 votos. Ele acredita que querem passar ao mundo que a modelo é "louca e bandida".

"Ela (Najila) perdeu a confiança nos outros advogados. Houve muito vazamento. Parece que eles querem passar para o mundo que ela é uma bandida ou é louca. Mas não vão conseguir. Querer é uma coisa, conseguir é outra. Pensa bem: se estivesse mentindo, ela não teria por que insistir tanto na acusação", disse ao Globo.

Sobre a estratégia que deve atuar para defender a modelo, o advogado prometeu ser ético, sem levar desaforo para casa: "Vamos respeitar o lado do acusado, vamos trabalhar com lisura. Mas não vamos aceitar provocação do outro lado. Toda ação tem uma reação", completou.