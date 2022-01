Nakagima comenta separação de Medina e diz ter ficado 2 anos sem falar com o amigo

Após a confirmação do fim do relacionamento entre o surfista Gabriel Medina e a modelo Yasmim Brunet, nesta quinta-feira (27), o também surfista Flávio Nakagima, que participou do reality show De Férias com o Ex Brasil, decidiu mandar uma mensagem de apoio pública ao amigo. Em um longo texto no Instagram, Nakagima ressaltou que já estava há 2 anos anos sem falar com Medina, mas ponderou que o amigo precisava “passar por isso, para aprender, para sair mais forte e maduro”.

“Me senti disposto a escrever pra vc, pois sei q é um momento que vc precisa, independente do que tenha acontecido, sempre estarei disposto pra te ouvir e te ajudar, pôr tudo que já me proporcionou. Sempre carrego essa palavra comigo “gratidão” e espero que vc tbm tenha pelas pessoas q gostam de vc, pois na vida tudo é passageiro, namoros, casais, mulheres, mas os amigos de verdade é pra vida toda! Conte comigo para o q precisar, tudo passa, e tenho certeza que vc vai superar mais um daqueles probleminhas q a gente atropelava, força!”, escreveu.

O surfista ainda relembra o tempo em que convivia com Medina. “É maninho, já são quase 2 anos sem falar com vc, passamos boa parte de nossas vidas juntos, como irmãos, morando juntos, curtindo, viajando, treinando, passando perrengues, quantas histórias. Aprendi muito com vc e acredito que tenha aprendido comigo, sempre fui seu fã pelo seu trabalho e pela sua pessoa, respeitei seu momento e sempre torci pra te ver feliz, aprendemos todos os dias em nossas vidas, e sabia que vc precisava passar pôr isso, pra aprender, sair mais forte e maduro”.

A separação

Era um amor avassalador. A ponto de Gabriel Medina fazer um escarcéu para que Yasmin Brunet fosse para as Olimpíadas de Tóquio com ele. Mas tudo tem um fim e o casamento entre os dois, que começou em 2020, teve a mesmo destino: Medina e Brunet estão separados.

Yasmin se encontra na casa do condomínio em Maresias, litoral de São Paulo, e Gabriel está em outra. As fotos do casal, no entanto, não foram apagadas de suas redes sociais. Mas, a modelo deu alguns sinais do afastamento em seus Stories ao postar imagens com dizeres que o amor está no cuidado, além da diferença entre gostar, paixão e amor.

Segundo o Uol, Gabriel Medina foi quem decidiu encerrar a relação, pois estava incomodado com o ciúmes por parte de Yasmin, que seria "controladora".

A situação está tão séria que Medina anunciou na segunda-feira que daria uma pausa na carreira, perdendo as primeiras etapas do mundial de surf.