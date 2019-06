Namorada de ator presta depoimento e diz que crime aconteceu após carona

Isabela Tibcheran, 18 anos, prestou depoimento na noite desta segunda-feira (10) sobre o assassinato do seu namorado, o ator Rafael Miguel, 22, e dos pais dele, João Alcisio Miguel, 52, e Miriam Selma Miguel, 50. A mãe de Isabela também foi ouvida.

Isabela namorava com Rafael há um ano (Foto: Reprodução)

Segundo investigação preliminar da Polícia Civil, o principal suspeito é o pai de Isabela, o comerciante Paulo Cupertino Matias, 48, que está foragido. Ele teria cometido o crime por não aceitar o namoro de Rafael com sua filha.

De acordo com o advogado de Isabela, Rafael não foi pedir o aval da família para aceitar namoro. A jovem relatou que ela estava voltando para casa na companhia do namorado e que os pais do ator estavam dando uma carona para ela. Quando chegaram na porta do imóvel, foram surpreendidos pelo pai da menina, que estava armado.

Segundo depoimento de Isabela, o pai era agressivo, mas ela ficou surpresa e não esperava que ele pudesse matar o rapaz.

Ainda segundo o advogado, tudo aconteceu muito rápido. A família do ator chegou na casa para deixar Isabela e, assim que ela desceu do veículo, o pai discutiu com o jovem, atirou e na sequência atirou nos pais dele.

À tarde, Isabela foi ao enterro de Rafael e seus pais. Muito abalada, ela levou flores e um urso de pelúcia, deixados na lápide do garoto.

Jovem acredita que pai planejou crime

Em entrevista à Record TV, a menina confirma que o pai tinha um comportamento agressivo, mas garante que nunca imaginou que ele pudesse assassinar seu namorado.

“O máximo que eu pensei que fosse possível era meu pai agredir ele, de alguma forma, mas algo que fosse possível apartar. Ele já tinha planejado isso, com toda certeza”, lamentou Isabela, que deixou a casa onde morava e está na casa de amigos.

Rafael ficou famoso desde cedo na TV (Foto: Reprodução)

Ainda segundo Isabela, a mãe dela desistiu de prestar depoimento e não ajudará a polícia durante as investigações. “Minha mãe não está do meu lado, ela disse que não vai dar depoimento, não vai ajudar mais nas investigações. A partir de hoje eu sou sozinha. Eu não estou com medo, não tenho nada a perder. Temo pelas pessoas que estão me protegendo. Ele [pai] nunca aprovou meu relacionamento. Meu pai tem um ciúme possessivo, doentio, não só comigo, mas também com a minha mãe. Ele não gosta de mulher”, falou.

Pai de Isabela era possessivo e ciumento (Foto: Reprodução)