Nanda Costa e Lan Lanh curtem dia de sol com as filhas no Porto da Barra

A atriz Nanda Costa e sua esposa, a musicista baiana Lan Lanh, estão curtindo dias de descanso em Salvador, aproveitando o feriado na última terça-feira (15). Acompanhadas das filhas, as gêmeas Kim e Tiê, as artistas curtiram a tarde no Porto da Barra nesta quarta-feira (16), quando foram tietadas pela comerciante Conceição Souza França, conhecida na região.

Na passagem pela capital baiana, elas aproveitaram para encontrar amigos, como o compadre Fernando Diniz, marido da cantora e atriz Emanuelle Araújo, padrinhos das gêmeas.

O Porto da Barra é conhecido pela frequência diversa e pelo metro quadrado disputado, principalmente na alta estação que se aproxima. Por lá, Caetano Veloso é sempre visto na sua tradicional temporada de verão na cidade.

A praia, inclusive, já foi escolhida como a terceira melhor do mundo pelo jornal britânico "The Guardian". Segundo o jornalista Gavin McOwana, o local se destaca pelas águas tranquilas e incrivelmente limpas e claras, "perfeitas para nadar". Além disso, Gavin se impressionou com "o fabuloso entardecer" que os visitantes da localidade podem contemplar.





Leia mais notícias no Alô Alô Bahia