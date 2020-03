‘Não compartilhe copos’: veja o que fazer para se proteger do Covid-19 na BA

A confirmação do primeiro caso de Covid-19 na Bahia deixou muitos baianos assustados, nesta sexta-feira (6), mas tanto os órgãos públicos como os especialistas afirmam que não há motivo para pânico. A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) divulgou uma lista com orientações sobre o que a população pode fazer para se proteger do vírus e como proceder caso tenha uma pessoa próxima com suspeita da doença.

O primeiro caso de coronavírus na Bahia aconteceu em Feira de Santana. A paciente é uma mulher de 34 anos que retornou da Itália em 25 de fevereiro, com passagens por Milão e Roma, onde aconteceu a contaminação. Ela está em casa e sendo monitorada pela vigilância municipal de Feira de Santana, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) e o Núcleo Regional de Saúde Leste.

Confira o que fazer

Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas;

Realizar lavagem frequente das mãos, especialmente após contato direto com pessoas doentes ou com o meio ambiente;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;

Higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter os ambientes bem ventilados;

Evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).