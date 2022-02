'Não conseguimos nos impor', diz Djalma após derrota do Bahia para o Barcelona

O Bahia voltou a tropeçar na temporada. Diante do Barcelona de Ilhéus, o tricolor caiu por 1x0, na noite desta quarta-feira (9), na Fonte Nova, e se complicou na busca por uma vaga entre os quatro times que se classificam para as semifinais do Campeonato Baiano.

Com seis pontos em cinco jogos, o Esquadrão está na quinta colocação, mas pode cair mais duas posições no complemento da rodada. Na análise do lateral Djalma, a equipe não conseguiu se impor diante do estreante Barcelona.

“A gente não conseguiu se impor dentro do o jogo desde o início, não conseguiu roubar a bola, o volante deles estava jogando sozinho. Tentamos no segundo tempo, mudamos jogadores, mas não deu certo. É difícil falar. Agora é trabalhar para buscar os resultados”, disse o jogador.

Além da atuação ruim, o Bahia saiu de campo vaiado pelos torcedores que estiveram na Fonte Nova. O próximo compromisso do Esquadrão agora será pela Copa do Nordeste. Neste sábado (12), o time recebe o Globo, pela 4ª rodada do torneio regional, também na Fonte Nova.