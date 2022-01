Não erre: veja sete passos para evitar o câncer de pele; assista vídeo

A empolgação com o período de Verão não pode levar ao descuido com a saúde, por isso, os cuidados para prevenir o câncer de pele - o mais comum do país - devem ser redobrados. O câncer de pele representa cerca de 185 mil novos casos registrados a cada ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA). Esse foi o tema do programa Saúde e Bem-Estar desta terça-feira (25), apresentado pelo jornalista Jorge Gauthier (@jorgegauthier) no Instagram do @correio24horas.

A médica Fabiana Palma, que é especialista em Dermatologia Oncológica da equipe do NOB

Oncoclínicas (@oncoclinicasba), explicou sete passos para cuidar da pele para evitar o câncer de pele e também como manter os cuidados em todas as estações.



Reveja o programa

Os sete passos são:

Use de filtro solar Use proteção física (chapéu, boné, viseira, roupas, etc) Faça uma autoavaliação do seu corpo para identificar o surgimento ou alterações de manchas Se tiver exposição contínua ao sol, reponha o filtro solar a cada duas horas Beba pelo menos 2 litros de água por dia Tenha alimentação saudável Faça consultas anuais com dermatologista



Cuidados

Os dados do INCA dizem respeito a dois tipos de câncer: o câncer de pele não melanoma e o câncer de pele melanoma, somados. O mais comum deles, o não melanoma, possui altos índices de cura quando é detectado e tratado precocemente.



Já o câncer de pele melanoma é considerado grave. Apesar de corresponder somente a 3% dos tumores malignos de pele registrados no país, esse tipo de câncer tem altos índices de letalidade: no Brasil, dos cerca de 7 mil casos registrados por ano, quase 1.800 levaram à morte. Ele pode surgir em qualquer parte do corpo, especialmente na pele, na forma de manchas, pintas ou sinais. Ao primeiro sinal de mudança nessas pintas, é preciso consultar logo um especialista.