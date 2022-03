Não há quem acelere com combustíveis tão caros

O susto para os baianos veio antes. No último sábado (5), fomos surpreendidos por um aumento enorme no preço dos combustíveis. Em Salvador, o valor da gasolina saltou para quase R$ 8, quando está em cerca de R$ 6,50 na véspera, em alguns postos.



Na Bahia, os combustíveis são distribuídos pela Acelen, atual operadora da Refinaria de Mataripe, antiga Refinaria Landulpho Alves (Rlam), primeira privatizada pela Petrobras no país. O aumento de sábado passado foi o quinto somente neste ano e fez com que a gasolina baiana custasse 27,4% a mais do que a vendida pela Petrobras, segundo estimativas do Observatório Social da Petrobras (OSP), organização ligada à Federação Nacional dos Petroleiros (FNP). Isso, claro, antes do aumento da própria Petrobras, na quinta-feira (10).



Procurada pelo CORREIO, a Acelen informou que os preços praticados são resultado da aplicação dos contratos firmados com seus clientes e culpou o aumento do valor do barril do petróleo, causado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia.



Uma reunião entre a operadora e a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz) bateu o martelo para uma redução dos preços dos combustíveis com o congelamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Segundo o Sindicato do Comércio de Combustíveis, Energias Alternativas e Lojas de Conveniência do Estado da Bahia (Sindicombustíveis Bahia), que representa os revendedores baianos de combustíveis, a Acelen não estava praticando o congelamento, determinado pelo governo estadual e, por isso, havia feito uma representação por abuso de poder econômico contra a operadora no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).



Com o dólar nas alturas, acima dos R$ 5, a gasolina acumulou aumento de 49,02% em 2021, e 33,33% nos últimos 12 meses, contribuindo bastante para a alta inflação no país.

Repatriados vindos da Ucrânia chegam ao Brasil; Rússia mantém ofensiva

Dois aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) pousaram na última quinta-feira (10), por volta das 6h30 da manhã, no Recife, em Pernambuco. O cargueiro KC-390 Millennium e o Embraer Legacy trouxeram 42 brasileiros, 20 ucranianos, 5 argentinos e 1 colombiano, além de 14 crianças. Também foram trazidos oito cachorros e dois gatos.

No voo de ida do KC-390 foram transportadas 11,6 toneladas de doação para a Ucrânia, que incluem cerca de 9 toneladas de alimentos desidratados de alto teor nutritivo, o equivalente a cerca de 360 mil refeições, 50 purificadores de água, com capacidade por volta de 300 mil litros de água por dia e meia tonelada de insumos essenciais e itens médicos.

Enquanto isso, um aparente ataque russo à cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, na quarta-feira (9) feriu pelo menos 17 pessoas - de acordo com autoridades ucranianas -, danificou e destruiu edifícios em um complexo hospitalar, incluindo um hospital infantil e uma maternidade, de acordo com vários vídeos verificados pelo The New York Times. O vice-prefeito de Mariupol, Sergei Orlov, afirmou que três pessoas morreram, sendo uma delas uma criança. A Rússia alegou que se tratava de um hospital já evacuado e que estava servindo de base para militares radicais da Ucrânia.

O caso envolvendo a morte do empresário e ex-detento Leandro Silva Troesch, encontrado morto na Pousada Paraíso Perdido, de sua propriedade, em 25 de fevereiro, vai ganhando novas peças a cada dia. Durante a semana, descobriu-se uma briga entre Leandro e a companheira Shirley da Silva Figueredo antes da morte dele e um incômodo do empresário com a aproximação dela com a ex-detenta Maqueila Santos Bastos. No domingo (6), uma testemunha-chave do crime foi assassinada.

Na última terça-feira foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. Como parte da celebração pela importante data, o CORREIO, por meio do projeto Retadas, criado para homenagear mulheres baianas e radicadas na Bahia, desenvolveu um podcast especial, contando como foi a participação das baianas na luta pelo voto, que completa 90 anos em 2022, e os avanços do lugar da mulher na política. Você confere o podcast aqui.

