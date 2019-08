'Não íamos passar a ganhar todas de uma hora pra outra', diz Loss

Em entrevista coletiva neste sábado (3), o técnico Osmar Loss tentou conter os danos da derrota por 1x0 para o Brasil de Pelotas, que manteve o Leão na vice-lanterna da Série B. A equipe ainda não venceu nenhuma das oito partidas como visitante.

“É preciso ter consciência de que [apesar da derrota] o trabalho vem sendo realizado, que a equipe tem evoluído passo a passo. Sabíamos que íamos encontrar dificuldades neste processo, de que não íamos passar a ganhar todas de uma hora para outra”, disse o treinador.

O Leão vai para a 11ª rodada seguida na zona de rebaixamento em 14 realizadas na competição. Além disso, a distância para fora da zona de rebaixamento pode até aumentar com os jogos de complemento neste sábado (3).

Ao final do jogo em Pelotas o Vitória aparece em 19º, com 11 pontos. O 16º é o Guarani, com 13. No entanto, Criciúma, 17º, com 13, e São Bento, 18º, com 12, ainda jogam neste sábado, ambos em casa, contra Operário e Ponte Preta, respectivamente.

“Aceitamos demais o jogo do Brasil, um time que em sua casa empurra muito o adversário para trás. Não conseguimos colocar a bola no chão para diminuir esse ímpeto deles. Tiveram um lance de contra-ataque em que saiu o gol e isso mudou completamente o cenário do jogo. A partir daí se fecharam e foram felizes nisso”, comentou o técnico sobre a atuação do Vitória.

Caicedo

Loss ainda comentou a estreia do atacante Jordy Caicedo, reforço mais recente do Vitória para a Série B. O equatoriano entrou no segundo tempo, teve a melhor chance de gol do rubro-negro na partida, mas não conseguiu mudar o placar.

“É um jogador que a gente vinha buscando no mercado há bastante tempo. Fez uma estreia longe do ideal, porque a gente o prevê como um jogador mais de centro de área, mas entrou pelo lado para tentar ganhar um pouco mais de força, de duelo. Teve talvez a melhor chance de gol do segundo tempo. A gente espera que ele evolua com o time”, concluiu Loss.