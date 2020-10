Não perca o sono: dicas e orientações para você dormir melhor

Você vai concordar: não tem nada mais revigorante e bom para a saúde - tanto mental como corporal - do que uma boa noite de sono. Mas no meio de todo esse contexto louco dos últimos sete meses, tá aí uma coisa difícil: dormir bem.

Muita gente tem sofrido de ansiedade e demorado para dormir. Outras, mudaram tanto os hábitos e os afazeres do dia a dia que desregularam o sono. Outras, estão com tantas tarefas diárias que mal sobra tempo para descansar.

Nesse podcast, abordamos absolutamente tudo sobre o sono: desde os efeitos que uma noite mal dormida tem para a nossa saúde até os hábitos que podem nos ajudar a dormir melhor. Vamos entender seus estágios, quanto tempo é ideal e de onde vêm os sonhos.

Para esse podcast, ouvimos o Dr. Francisco Hora, especialista em medicina do sono com doutorado na Universidade Federal de São Paulo e coordenador do Laboratório do Sono do Hospital Português.

O que a Bahia Quer Saber é uma produção diária do CORREIO. Nele, trazemos sempre programas temáticos, debatendo algum conteúdo extremamente local - ou seja, um assunto que interessa direamente à vida de quem mora em Salvador e na Bahia.

É um programa de áudio igualzinho a um de rádio, mas que você pode ouvir quando, onde e como quiser - pulando, pausando ou adiantando os trechos, se preferir.

