'Não podemos colocar o calendário eleitoral à frente', diz Neto em Feira de Santana

Presidente nacional do Democratas, ACM Neto visitou nesta segunda-feira (19) Feira de Santana, afirmando que vai retomar as viagens ao interior do estado, interrompidas por conta do agravamento da pandemia. A intenção é continuar discussões sobre gestão pública, como promoveu no início do ano em Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães e Santo Antônio de Jesus.

"A gente tinha suspendido as viagens por conta do agravamento da pandemia. Agora que as coisas estão ficando mais estáveis, vamos retomar a agenda no interior com todo cuidado e respeitando as medidas sanitárias. Vamos tratar dos problemas de cada região, ouvindo as pessoas, para que possamos construir um projeto de futuro para o estado", afirmou.

Neto foi convidado pelo prefeito de Feira, Colbert Martins (MDB), para participar da inauguração da nova Avenida Josias Ribeiro. O evento contou ainda com presença de outras lideranças, como o ex-prefeito José Ronaldo (DEM). Na visita, Neto ainda visitou as instalações do antigo Feira Tênis Clube, que está se transformando em um centro educacional voltado principalmente para pessoas com deficiência.

Ele explicou que nas viagens percebe um apoio da população a uma possível candidatura sua ao governo do estado. "Existe tanto essa expectativa quanto o desejo no que se refere a possibilidade de consolidarmos uma pré-candidatura e depois uma candidatura vitoriosa". Mesmo assim, ele lembra que ainda não é pré-candidato.

"Temos que respeitar as pessoas que estão sofrendo com a pandemia, as pessoas que estão desempregadas. Não podemos colocar o calendário eleitoral à frente disso. No momento certo, ainda este ano, teremos condições de confirmar uma pré-candidatura", disse.

Também por conta disso, Neto disse que é cedo para falar de composição de chapa, já que nem existe a pré-candidatura, mas que certamente José Ronaldo será essencial em qualquer projeto. "O que posso assegurar é que, dada a importância política, econômica, social e histórica de Feira, é óbvio que esta cidade terá um peso muito grande nas discussões sobre 2022, e Zé Ronaldo é um dos nomes considerados nesse contexto. O importante agora é que todos nós temos um objetivo em comum que é pensar no futuro da Bahia".