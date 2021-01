'Não podemos ficar nessa moleza', dispara Ronaldo

O Bahia teve uma postura apática no segundo tempo do jogo contra o Sport e pagou caro por isso. Sem mostrar força, o tricolor perdeu por 2x0, na Ilha do Retiro, e voltou para a zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. A derrota deste domingo (24), fez o tricolor cair duas posições na tabela e estacionar na 17ª colocação, com 32 pontos.

Na saída do gramado, o volante Ronaldo admitiu que o time não produziu na etapa final do jogo. "A gente no primeiro tempo foi bem. Entramos mais ligados, quisemos jogar. No segundo, só ficamos atrás. Temos que mudar postura. Não adianta ficar falando. O campeonato está acabando e não podemos ficar nessa moleza. Hoje a gente decepcionou e temos que assumir a responsabilidade. Só tem jogador aqui de primeira divisão. Chegou a hora de dar um basta nisso e mudar", afirmou Ronaldo.

O Bahia volta a campo na quinta-feira (28), às 19h, contra o Corinthians, na Fonte Nova, em jogo atrasado, válido pela 30ª rodada da Série A do Brasileiro. Depois, o Esquadrão encara novamente um adversário direto na luta contra o rebaixamento. No domingo (31), às 16h, visita o Vasco, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro.