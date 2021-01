'Não poderíamos perder', diz Nino após empate com Atlético-GO

O Bahia vive drama no Campeonato Brasileiro. Sem vencer há oito jogos no torneio, o Esquadrão trava luta contra a zona de rebaixamento. Na noite deste domingo (10), o tricolor não passou de um empate com o Atlético-GO.

Para os jogadores, o ponto conquistado em Goiânia chega em tom de alívio. O time vinha de sete derrotas consecutivas e não somava pontos desde novembro, quando venceu o Coritiba por 2x1.

Para o lateral Nino Paraíba, agora o Bahia precisa fazer o papel de casa e vencer os compromissos que tem em Salvador. Na quarta-feira (20), o Esquadrão recebe o Athletico-PR, na Fonte Nova.

"Deus é maravilhoso. A gente vem trabalhando, sete jogos sem vencer, sabíamos da importância do jogo e conversamos no vestiário de que não poderíamos perder. Pelo menos um ponto tínhamos que levar, e conseguimos. Agora é fazer o dever de casa", avaliou o lateral.

Com 29 pontos, o tricolor deixou a zona de rebaixamento e subiu para a 16ª colocação. Mas o a equipe pode voltar ao Z4 caso o Vasco some pontos contra o Botafogo, neste domingo (10), no complemento da rodada.