'Não queremos começar uma guerra', diz Trump após morte de general

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (3) que a morte do general iraniano Qassem Soleiani foi uma ação para "conter o terro" e que não há intenção de começar uma nova guerra no Oriente Médio.

"Agimos ontem à noite para parar uma guerra, não tomamos medidas para iniciar uma guerra.", disse Trump no pronunciamento oficial.

Trump afirmou que o seu país não busca uma mudança de regime no Irã. "No entanto, a agressão do regime iraniano na região, incluindo o uso de pessoas para desestabilizar seus vizinhos, deve terminar, e deve terminar agora", disse.

Soleimani era considerado o segundo homem mais importante do Irã. Líder da Força Al Quds, da Guarda Revolucionária, o comandante foi morto na quinta em um bombardeio ordenado por Trump em Bagdá, no Iraque.

Em nota, o Pentágono diz que Soleimani é responsável por mortes de americanos no Oriente Médio e que o ataque agora é para impedir ofensas futuras dos iranianos.

Na sua fala, Trump reforçou a tese do Pentágono de que o general iraniano tramava ataques nos EUA, justificando a movimentação que culminou ontem com a morte do militar iraniano. "Soleimani planejava iminentes e sinistros ataques", disse Trump. "Seu reino de terror acabou."

Trump disse no seu pronunciamento que Soleimani tem "praticado ato de terror para desestabilizar o Oriente Médio nos últimos 20 anos". Afirmou ainda que o que o país fez ontem "deveria ter sido feito há muito tempo".

"Recentemente, Soleimani liderou a brutal repressão de manifestantes no Irã, onde mais de mil civis inocentes foram torturados e mortos por seu próprio governo",disse. "O mundo é um lugar mais seguro sem esses monstros", acrescentou.

Ele ainda citou outras ações militares da sua gestão. "Sob minha liderança, destruímos o califado territorial do ISIS e, recentemente, as Forças de Operações Especiais americanas mataram o líder terrorista conhecido como al-Baghdadi. O mundo é um lugar mais seguro sem esses monstros".