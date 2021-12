Não tem sol, mas tem Afrocidade na pista: grupo abre temporada de shows em Salvador

O grupo Afrocidade realiza seu primeiro ensaio do ano no Pelourinho, no dia 02 de janeiro, um domingo, às 18h, no novo Largo da Tieta. A festa é idealizada e produzida pelo grupo em parceria com a Isé e traz para o palco o que há de mais novo nas expressões musicais afrodiaspóricas, embalado pela força e musicalidade do pagode baiano.

O ingressos são vendidos no Sympla a R$50 (inteira) e R$25 (meia), em primeiro lote. O segundo lote será vendido a 60 e 30 reais.

"Depois de todo esse tempo sem show, voltar nesse momento é muito importante para todos nós. Reencontrar a galera é muito especial, atender o desejo do público que pedia em nossas redes sociais todos os dias por um show do Afrocidade e cantar as músicas do EP que estavam presas na garganta. É massa demais voltar”, disse Eric Mazone, produtor musical e baterista da banda.

A partir desses ensaios, o Afrocidade começa a apresentar ao público as músicas que farão parte do primeiro disco do grupo que será lançado em Janeiro com apoio do Natura Musical.

Formado em Camaçari em 2011, o Afrocidade faz um som com influências múltiplas, que vão do pagode ao afrobeat, passando pelo arrocha, reggae, dub e ragga, tendo sempre os ritmos percussivos como a base de sua identidade. Com forte discurso politizado, as letras trazem questões cotidianas da vida nas grandes cidades e levantam reflexões sobre desigualdade e consciência racial, apontando para a importância dos valores étnicos baianos e brasileiros.

Criado como uma plataforma de formação de público e divulgação do trabalho do Afrocidade em Camaçari, o Afrobaile transformou-se em uma potente rede musical afrodiaspórica, realizando edições também em Salvador e recebendo artistas como Xênia França, Luedji Luna, KL Jay, Lurdez da Luz e Rapadura.