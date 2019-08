'Não tenho mais nada na vida', conta jovem que perdeu o couro cabeludo em kart

A jovem se recupera no setor de neurologia do HR

(Foto: Cortesia da família)

Enquanto seguia para o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, em Pernambuco, a jovem de 19 anos que teve o couro cabeludo arrancado em uma pista de kart na Zona Sul da capital disse ao namorado que não tinha ''mais nada'' na vida. Eduardo Tumajan conversou com a reportagem da Rádio Jornal nesta terça-feira (13) e contou, emocionado, o desabafo de Débora Stefani Dantas de Oliveira.

"Ela me olhou nos olhos, toda ensanguentada, e disse: 'amor, eu não tenho mais nada na minha vida. A única coisa que eu tinha era a minha beleza. Você ainda vai me amar?'", relatou o namorado da jovem.

Para ele, o que importa é Débora estar bem. Eduardo contou ainda que a namorada é uma pessoa muito humilde e relembrou o dia do acidente. "Ela vive com um salário de R$ 500 por mês, não tem condições de se manter. Eu sempre ajudo ela em tudo que ela precisa", afirmou. "Nós somos leigos. Eles só mandaram a gente colocar uma touca, o capacete e usar luvas". O jovem e a mãe estão na Delegacia de Boa Viagem, também na Zona Sul, para prestar depoimento.

'Peguei o rosto dela na mão', diz namorado de jovem que teve couro cabeludo arrancado

Estado de saúde

De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital da Restauração (HR), o estado de saúde de Débora é considerado estável. Ela passou por uma cirurgia nesta terça para realizar a reconstrução do couro cabeludo, que, segundo o médico responsável pelo procedimento, Jonathan Vidal, foi arrancado 100%.

Relembre o caso

Uma auxiliar de ensino infantil de 19 anos teve o couro cabeludo arrancado durante um acidente em uma pista de kart, no estacionamento do supermercado Walmart, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, no fim da tarde desse domingo (11).

Segundo familiares, Débora Stefanny Dantas Oliveira havia ido ao local pela primeira vez para se divertir com o namorado e usava todos os equipamentos de segurança. O casal havia pagado R$ 100 para dar 22 voltas mas na segunda o cabelo da auxiliar de ensino saiu do capacete e ficou preso ao motor do kart, que estaria sem proteção.

Os familiares da jovem ainda afirmaram que o estabelecimento não prestou socorro à auxiliar de ensino infantil. Após o acidente, o couro cabeludo dela foi colocado em uma sacola e entregue ao namorado da jovem, que a levou para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.