Não vai viajar? Veja programação completa do São João em Salvador

Nem todo mundo pode (ou mesmo quer) pegar a estrada para curtir o São João no interior. A engenheira civil Mariana Pacheco, 40 anos, até prefere ficar na capital para aproveitar a cidade mais vazia. “Eu amo Salvador nessa época do ano. Minha família não era de passar o São João no interior, então, eu trouxe isso pra minha vida”, conta. Não significa que ela não goste dos festejos juninos: “Aproveito do meu jeito. Vou pra casa de amigos, curto os arraiás nos bares e confiro a programação do Pelourinho”.

De fato, quem fica na capital - por opção ou por falta dela -, também pode ter uma ótima experiência junina. A Prefeitura de Salvador (www.saojoaocentrohistorico.com.br) e o governo do estado, através da Bahiatursa (Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia), promovem festejos em diversos locais, a maioria, gratuitos.

Nomes como Juliette, João Gomes, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Fagner, Flávio José e Calcinha Preta se apresentam no Parque de Exposições, onde os shows vão até o Dois de Julho, em comemoração à Independência da Bahia. O Centro Histórico ganha ares de interior, com eventos espalhados por seus largos, praças e ruas. O bairro de Paripe contará com uma programação especial. Tem para todos os gostos. Agora, é só se programar. Anarriê!

Arraiá Ó Paí, Ó

Dias 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de junho

Horário: Das 12h às 22h

Apresentação de grupos de forró tradicional

Local: Área externa do restaurante O Paí, Ó, Terreiro de Jesus, 4, Pelourinho

Gratuito

Forró das Pretas

Dias 18 de junho

Horário: 13h

Show de música junina eletrônica

Local: Casa da Mulher Negra da Bahia, Rua do Bispo, 30, Pelourinho

Merendas de Dona Flor

Dias 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de junho

Horário: 16h às 20h

Gastronomia, música e artesanato; Trio Nazaré (18); Geraldo Pita e Trio Alvorada (19); Rafael Sá (20); Forró Tripolar (21); Luciano Sanfoneiro (22).

Local: Largo do Pelourinho (no casarão do antigo Museu da Cidade)

Gratuito

Estação de Forró São Pedro

Dias 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de junho

Horário: 17h às 20h

Geraldo Pita e Trio Alvorada (18); Trio Baruá (19); Grupo Chita Fina (20); Rafael Sá (21); Forró Fissura (22); Geraldo Pita e Trio Alvorada (23); Projeto na Batida do Paraguaçu (24); Trio Baruá (25); Luciano Sanfoneiro (26).

Local: Praça da Sé (em frente à Cruz Caída), Pelourinho

Gratuito

Arraiá da Tieta

Dias 18 e 19 de junho

Horário: 18h à 0h

Gerônimo Santana - Show Gerônimo, o herói do sertão e a saga do forró; Gutto e show Cabaré (18); Gutto e show Cabaré e Virgílio (19).

Local: Rua das Laranjeiras, Pelourinho

Gratuito

Estação de Forró São João

Dias 18, 19, 20, 21, 22

Horário: 18h às 21h30

Show de Zé de Tonha (18); Rafael Sá (19); Trio Anarriê (20); Zéu Lobo e Alcateia Banda (21); Gerusa Guedes e Banda Girassol do Sertão (22).

Local: Largo do Cruzeiro de São Francisco

Gratuito

Coreto Musical Santo Antônio

Dias 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de junho

Horário: 18h às 21h

Forró Fissura (18); Zé de Tonha (19); Forró Tripolar (20); Luciano Sanfoneiro (21); Rafael Sá (22); Trio Baruá (23); Gerusa Guedes e Banda Girassol do Sertão (24); Geraldo Pita e Trio Alvorada (25); Chita Fina (26)

Local: Largo do Santo Antônio Além do Carmo

Gratuito

Arena Arromba Chão

Dias 18, 20, 21, 22, 25, 26 de junho

Horário: 20h

Apresentação de Quadrilhas

Local: Praça da Sé, Largo do monumento da Cruz Caída

Gratuito



Show com Trio Anarriê

Dias 18 de junho

Horário: 20h

Local: Teatro Sesc Senac Pelourinho, Largo do Pelourinho, 19

(Híbrido - Presencial + transmissão em www.youtube.com/SescBahiaOfical)

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia) e R$ 8 (Credencial Sesc)

Arraiá da Vila Laura

Dia 18 de junho

Horário: A partir das 13h

Feirinha e shows da banda Flor de Imbuia e da dupla Iago e Gilberto

Local: Rua Mário Rêgo, na pracinha da Igreja, Vila Laura

Gratuito

Bahia Junina no MAM

Dias 18 e 19 de junho

Dia 18 de junho

Grupo Plataforma de Cordel, Aulão de forró, Show de Genard, com participação de Samantha Tosto

Dia 19 de junho

Grupo Plataforma de Cordel, Trio de forró, Show de Virgílio

Horário: A partir das 17h

Local: Museu de Arte Moderna (MAM), Av. Contorno, s/n°, Solar do Unhão

Gratuito

@bahiamam



Forrozinho do Bailinho

Dia 18 de junho

Shows com Trio Nordestino, Bailinho de Quinta e Serginho (Adão Negro)

Horário: A partir das 18h

Local: Pátio São Joaquim, Av. Jequitaia, 375, Calçada

Ingressos: R$ 60 (individual) | R$ 50 (casadão com 4 ingressos / valor por unidade)

@bailinhodequinta

Arraiá Três Pontas

Dia 19 de junho

Shows com as bandas Sibulino, Forró Tabuleiro e Trio Forrozenado; DJ Dr. Boticário

Horário: A partir das 18h

Local: Casa da Felicidade, Rua da Paciência, Rio Vermelho

Ingressos: R$ 20 (primeiro lote)



MicroTrio Junino - Domingo no TCA

Dia 20 de junho

Show com MicroTrio, formado por Ivan Huol, Cinho Damatta, Ivan Bastos e Sérgio Albuquerque

Horário: 11h

Local: Teatro Castro Alves, Praça Dois de Julho, s/n, Campo Grande

Ingressos: R$1 (inteira) e R$0,50 (meia)

*Exigência do comprovante de vacina

@teatrocastroalvesoficial

Rota Gastronômica Sabores do Interior

Dias 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de junho

Pratos típicos da culinária do interior da Bahia, estão representados por 33 bares e restaurantes que resolveram mexer com a memória afetiva dos visitantes.

Horário: 11h às 22h

Local: Centro Histórico

Pratos até R$ 69,90

25ª Carroçada

Dia 24 de junho

Festa de rua, com artistas locais, acontece no dia de São João, no bairro da Saúde, Centro Histórico de Salvador.

Horário: a partir das 15h

Concentração: Bar do Léo (Largo do Godinho), bairro da Saúde.



Parque de Exposições

Dias 23, 24, 25, 26, 30 de junho; 01 e 02 de julho

Local: Parque de Exposições de Salvador, Av. Luís Viana Filho (Paralela), 1590, Itapuã

Gratuito

Dia 23 de junho, 20h30

Shows com Norberto Curvêllo, Thiago Brava, Claudia Leitte, Harmonia do Samba, Kleo Dibah, Devinho Novaes

Dia 24 de junho, 18h30

Shows com Dorgival Dantas, Emely Rodrigues, Jorge e Mateus, Diego e Vitor Hugo, Dan Valente, Nattan, Ana Catarina

Dia 25 de junho, 18h30

Filomena Bagaceira, João Gomes, Marquinho Navaes, Pedro Libe, Mari Fernandez, Zé Felipe, Limão com Mel

Dia 26 de junho, 15h

Fagner, Jonas Esticado, Elba Ramalho, Israel e Rodolpho, Bell Marques, Mano Walter, Zelito Miranda

Dia 30 de junho, 19h

Parangolé, Solange Almeida, Adelmario Coelho, Geraldo Azevedo, Juliette, Bruno e Denner, Calcinha Preta

Dia 01 de julho, 19h

Papazzoni, Jeane Lima, Lincon, Safadão, Simone e Simaria, Saia Rodada , Thiago Aquino

Dia 02 de julho, 15h

Estakazero, Escandurras, Psirico, Flávio José, Luan Santana, Carlinhos Brown, Murilo Ruff, Daniela Mercury, Seu Maxixe, Andre e Mauro



Pelourinho

Sala de Reboco

Dias 23, 24, 25, 26 de junho

Horário: 17h

Local: Largo do Cruzeiro de São Francisco, Pelourinho

Gratuito

Dia 23 de junho

Shows de Dão Forró Black, Serravale e banda, As Nandas, Paulinha Oliveira, Menina Forrozeira, Sarapatel com Pimenta

Dia 24 de junho

Forró dos Vizin, Luh Monteiro, Mara Magalhães, Ska no Xote, Arame Liso, Forró Passa Pé

Dia 25 de junho

Claudia Assis, Samba e Sede, Gabriela Moraes, Nadja Meireles, Geruza Guedes, Nando Borges

Dia 26 de junho

Resfulengo, Flor de Milho , Wellington Pacheco, Maria Odete, Sobe Poeira, Stilo da Raça

Tereza Batista

Dias 23, 24, 25, 26 de junho

Horário: 18h

Local: Praça Tereza Batista, Pelourinho

Dia 23 de junho

Genard, Vitrolab, Menina Faceira

Dia 24 de junho

Sarajane, Pablo Moraes, Marcia Short, Marquinhos Navas, Jô Miranda

Dia 25 de junho

Emely Rodrigues, Del Feliz, Jorge Zarath, Rosy e Banda, Flor de Maracujá

Dia 26 de junho

Cangaia, Cicinho de Assis, Icaro Mendes, Me Siga, Carlos Pita



Quincas Berro D´Água

Dias 23, 24, 25, 26 de junho

Horário: 18h

Local: Largo Quincas Berro D´Água, Pelourinho

Gratuito

Dia 23 de junho

Julio Caldas, Boa Viagem, Cida Martinez, Davi Dias, Melaço de Cana

Dia 24 de junho

Reinaldo Barbosa, Tenysson Del Rey, Lucas Maia, Denise Correia, Gereba

Dia 25 de junho

Bandana, Vanera e Banda, Lukas Barreto, Pisa Macio, Diego Vieira

Dia 26 de junho

Paulinho Boca, O Pretinho, Pois É, Somos Cinco, Chaveirinho do Arrocha

Samba Junino

Dias 23, 24, 25, 26 de junho

Horário: 18h

Local: Terreiro de Jesus, Pelourinho

Gratuito

Dia 23 de junho

Tiago Modesto da Silva, Arrastão do Lobo Mal, Circuladô, Grupo Cultura Sambão

Dia 24 de junho

Grupo de Samba de Roda Junino, Grupo Jakê, Rubinho Pingo de Ouro, Os Bambas do Nordeste, Paroano Sai Milhó

Dia 25 de junho

Jorge Fogueirão, Samba de Roda Urbano, Sambão Folgeirão, Samba do Vai Kem Kê

Dia 26 de junho

Samba Papelão, Samba Skorpio, Shalon Adonai e Viola Paraguaçu, Só Samba de Roda, Samba Tororó

Coreto Largo do Pelourinho

Dias 23, 24, 25, 26 de junho

Horário: 18h

Local: Em frente à Casa de Jorge Amado, Pelourinho

Dia 23 de junho

Veneno Letal, U Tal do Xote, Banda Maviel, Banda Renan Mendes, Bira S/A, Colecomigo , Vinnicius

Dia 24 de junho

Dammys Monteiro, Banda 20xotear, Edy Xote, Kimimo do Forró, Diego Moraes, DJ Preta Forró Sound, Marcondes Moraes

Dia 25 de junho

Edil Pacheco, Ellen Wilson, Forró Sarakura, Filé de Camarão, Forró Fura Chinela, Forró do Souza, Forroxote

Dia 26 de junho

Trio Anarriê, Bailinho de Quinta, Pedro Sampaio, Forrozão Saperkinha, Forrozão Maria Bonita, Xote de Anjo, Jaguarana

Pedro Arcanjo

Dias 23, 24, 25, 26 de junho

Horário: 18h

Local: Largo Pedro Arcanjo, Pelourinho

Dia 23 de junho

Pra Casar, Caroline Leal, Fernando Ferraz, Sonora Amaralina, Forró Didaindoido

Dia 24 de junho

Dois Amores, Zé de Tonha, Cegueira de Nó, Forró Resfulengo, Geovana Lins

Dia 25 de junho

Vitera e banda, Edu Casa Nova, Zelito Miranda, Viny Brasil, Rebeca Tarique

Dia 26 de junho

Júlio Cesar, Pinotte, João Almeida, Rafa Mendes, Aloisio Menezes



São João de Paripe

Dias 23, 24 de junho

Horário: 18h

Local: Praça João Martins, Paripe

Dia 23 de junho

Toque Dez, Michel Teló, Emely Rodrigues

Dia 24 de junho

Pablo, Os Barões da Pisadinha, Pedro Libe.