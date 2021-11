'Não vamos livrar o Bahia só com palavras', diz Daniel sobre luta contra degola

Em momento de baixa no Brasileirão, o Bahia luta como pode para tentar livrar o risco de queda para a Série B. Depois de três jogos sem vencer, o tricolor não só entrou na zona de rebaixamento como viu ampliar a distância para os times que estão fora dela.

Com 37 pontos, o Esquadrão é o 17º colocado, enquanto o Juventude, 16º, soma 39. Na tentativa de reencontrar o caminho dos triunfos, o elenco tem buscado soluções para espantar a má fase. Para o meia Daniel, o momento é o de fortalecer o psicológico para não se desesperar dentro de campo.

"Não vai ser com palavras [que vamos tirar o time dessa situação]. Já falamos bastante, falamos o ano todo praticamente. Então, a gente tem que trabalhar muito, muito forte mesmo, manter a cabeça erguida. Cada jogo é uma história. Contra o Grêmio, teremos outras situações dentro do jogo, diferentes do jogo que passou. Então a gente tem que continuar acreditando no Bahia e representando o máximo por essa camisa", afirmou o meia.

Daniel reconheceu a queda de rendimento da equipe nos últimos jogos. O Bahia deixou a desejar, principalmente, nos confrontos direto com Sport e Cuiabá. O resultado apareceu dentro de campo, com derrota em Pernambuco e empate na Fonte Nova.

"Infelizmente tivemos essa oscilação nessas duas partidas onde não poderíamos ter tido. Acho que contra o Cuiabá nós entramos ansiosos demais no primeiro tempo, até por ter vindo de um resultado negativo num jogo muito importante contra o Sport. Então entramos muito querendo fazer o resultado logo e acabamos pecando em muitas decisões dentro de campo. Então acho que para sexta-feira nós temos que entrar com mais calma, com a cabeça mais fria, que assim a gente vai conseguir os três pontos", analisou.

Apesar do momento delicado, o elenco do Bahia acredita que a força da torcida vai empurrar o time na reta final. Dos cinco últimos jogos que tem no Brasileirão, três serão na Fonte Nova. Diante do Grêmio, o tricolor espera contar com um número nas arquibancadas, já que fez promoção com ingressos a partir de R$10.

"Está ajudando bastante a volta do torcedor. Sem eles, as coisas poderiam estar piores. Torcedores ajudam muito, com muito barulho, vontade, e isso transmite para dentro de campo. Infelizmente, a gente não consegue dar os três pontos que o torcedor e nós esperamos, saímos angustiados. Mas temos que continuar acreditando. Quem for lá vai continuar fazendo o mesmo barulho. Não perdemos desde que eles voltaram [aos estádios]. Então, torço muito e tenho muita confiança de que vamos dar esses três pontos na sexta-feira", finalizou Daniel.