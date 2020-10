Nasce filha da jornalista baiana Tia Má: 'Meu jardim floresceu'

Nasceu, nas primeiras horas desta terça-feira (6), a filha de da jornalista baiana Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má. A novidade foi contada pela própria mamãe, que batizou a pequena com o nome de Ayanna.

"Meu jardim floresceu! Seja muito bem vinda Ayanna, a mais bela flor! Chegando de punhos cerrados", postou Tia Má em seu Instagram. O parto foi realizado em Salvador, no Hospital Santo Amaro.

Esse é o segundo filho da baiana, o primeiro dela com o atual companheiro, o técnico industrial Marcus Rodrigues. Tia Má também é mãe de Aladê, que tem 13 anos.

Quando descobriu que estava grávida, ela publicou um texto falando sobre como estava se sentindo.

"Comecei a perceber umas mudanças no meu corpo, mas com tanta coisa acontecendo no mundo, achei que poderia ser preocupação. (...) Mais um capítulo lindo da minha história começa a ser contada! Sim, mais um filho, ou filha, a grande notícia é que estou gerando uma vida. Não foi nada planejado, mas isso não quer dizer que não é desejado e amado. Depois de 12 anos, serei mãe novamente e estou feliz com o resultado! Clearblue me deu a notícia que Aladê agora é o irmão mais velho e ele está adorando. Agora é hora de celebrar e acreditar que essa notícia é mais um motivo para eu seguir tendo esperança que dias melhores sempre chegam!", escreveu a baiana.