Nasce Vicky, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert

Ana Paula Siebert, de 32 anos, deu à luz à filha Vicky no domingo, 17, fruto de seu relacionamento com Roberto Justus, de 65. A menina nasceu no hospital Albert Einstein, em São Paulo, com 3,380 quilos e 49,5 centímetros.



"Chegou, chorou forte, deitou no meu colo e me transformou. Obrigada por tanto, Roberto Justus", escreveu ela no Instagram, com uma foto do empresário beijando a recém-nascida.

(Foto: Reprodução)

Mãe de primeira viagem, Ana Paula Siebert comentou momentos antes sobre a emoção de estar a caminho da maternidade "para conhecer o amor de sua vida".



"Agradeço muito todo o amor que recebi de vocês nesses nove meses. Enquanto eu escrevia, meu coração palpitava mais forte e meus olhos encheram de lágrimas. Imagina como devo estar agora", escreveu a modelo.



Com Vicky, Roberto Justus agora tem cinco filhos: Rafaella Justus, Ricardo Justus, Fabiana Justus e Luiza Justus.