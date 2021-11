Nascido em Jacobina, trapper Teto tem 3,7 milhões de ouvintes mensais e lança projeto no Spotify

Hoje com mais de 3.7 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a nova sensação do trap continua sua ascensão meteórica nas paradas da plataforma desde que se juntou ao programa de artistas emergentes, Radar, em abril deste ano. Agora, para celebrar o programa Radar 2021, Teto, baiano de apenas 19 anos, lança hoje o single inédito “A Lua”, um cover da música homônima da banda Filhos de Jorge, pelo projeto Spotify Singles.

Nascido em Jacobina, no Recôncavo baiano, o mais novo fenômeno do trap é apontado pelo público brasileiro como “o rei das prévias”. O artista se tornou uma das grandes revelações do gênero em 2020.

A fórmula desse sucesso instantâneo é atribuída a um hábito de Teto que, desde o início de sua breve carreira, vem postando vídeos com trechos de suas composições nas redes sociais – as tais já mencionadas “prévias”. Os posts despretensiosos de seu trabalho autoral viralizaram e transformaram suas músicas em grandes hits virais.

Em janeiro deste ano, com todo esse burburinho, Teto finalmente lançou a faixa “M4”, que chegou ao Top 4 do Spotify nas primeiras 24 horas e ainda figurou por mais de dois meses no Top 10 dos charts nacionais. Desde então, o rapper vem se consolidando como um dos principais nomes do gênero no país.

Batizado Clériton Sávio Santos Silva, Teto vem disputando de igual para igual com grandes nomes do funk e do sertanejo, gêneros que tradicionalmente dominam tais listas, e conquistando milhões de fãs com o trap, gênero musical derivado do hip-hop.

Teto atualmente tem três músicas no Top 200 do Spotify: “M4”, um feat com Matuê, seu mentor musical, que já acumula mais de 109 milhões de plays na plataforma; “Mustang Preto”, hoje com quase 11 milhões de reproduções, além de “Groupies”, em parceria com Doode e Matuê.

O programa RADAR do Spotify tornou-se um ótimo canal para artistas que estão começando sua carreira musical a se tornarem conhecidos e serem ouvidos por milhares de pessoas ao redor do mundo. O programa foi lançado em março de 2020 em 50 mercados ao redor do mundo. Desde então, o RADAR impulsionou os iniciantes da música para a próxima fase de suas carreiras, conectando-os com novos públicos na plataforma global do Spotify.

“O Spotify Singles foi muito importante pra mim, porque eu sou baiano e fiz uma releitura de uma música que inspirou uma boa parte da minha vida, de uma banda que que também inspirou uma boa parte da minha vida. Eu cresci ouvindo os Filhos de Jorge, que meu pai me ensinou a ouvir isso. Fazer agora uma releitura desse som é muito importante! Obrigado, Filhos de Jorge e obrigado Bahia por deixarem um poema desses para mim... Gratidão ao Spotify por me convidar pra esse projeto muito importante e oferecer a possibilidade de dissipar essa música para o meu público e me mostrar desse jeito ao meu público”, disse o cantor sobre gravar “A Lua” para o Spotify Singles.

O Spotify Singles já gerou mais de cinco bilhões de streams desde o início do programa, em 2017, quando foi criado para dar aos artistas a oportunidade de gravar novas versões de suas próprias músicas e das músicas dos artistas que amam. Até o momento, mais de 600 singles foram gravados, por mais de 300 artistas, em todos os gêneros, com mais de cinco bilhões de streams. A lista completa pode ser ouvida aqui.

Para ajudar a catapultar os artistas do Radar de 2021, o Spotify criou uma campanha que, além de iniciativas inovadoras e investimento online massivo, inclui a visualização nas telas mais vistas e cobiçadas por artistas na Times Square, em Nova York, e nas ruas de capitais da América Latina, como Bogotá, Cidade do México, Buenos Aires, São Paulo e Rio de Janeiro.