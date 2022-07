Nata da música percussiva mundial se reunirá no Guetho Square em setembro

(Divulgação)

O Massamba Diop, do Senegal, é uma das atrações confirmadas

A nata da música percussiva mundial vai baixar no Candyall Guetho Square, de 23 a 25 de setembro, durante o Lalata – II Festival Internacional de Percussão. O evento contemplará três estilos da percussão contemporânea: de rua, de efeito e eletrônica, além de exposição de instrumentos e workshop musicais. O festival contará com as participações de músicos brasileiros e de países como Senegal, Costa Rica, Estados Unidos, dentre outros.

Cacique anfitrião

O Lalata, que terá como anfitrião o cantor, compositor e multi-instrumentista, Carlinhos Brown, reunirá nomes como o Massamba Diop (Senegal), Bira Lourenço (Roraima), Trietá (Salvador), Lobo Nuñes (Uruguai), Pandeiro Repique Duo (Rio de janeiro), Marcos Suzano (Rio de Janeiro),dentre outros. A grade contempla, ainda, grupos locais nascidos no Candeal como SLAP, Território Percussivo, Roda de Timbau do Candeal.

(Christian Cravo/Divulgação)

Stella com máscara de luz: obra que integra a exposição de Christian Cravo

Anima

Após um hiato de mais de quatro anos, Christian Cravo volta a ocupar a Paulo Darzé Galeria, a partir do dia 4 de agosto, às 19h, com a exposição inédita Anima que reúne um conjunto de 32 imagens realizadas pelo fotógrafo entre 2012 e 2022. Composta de duas séries distintas, embora produzidas concomitantemente entre suas idas e vindas do continente africano, a mostra, que tem a curadoria de Thaís Darzé, ficará em cartaz até 3 de setembro.

(Christian Cravo)

África: mais uma obra que integra a exposição Anima

Equilíbrio estético

Em Anima, Cravo estabelece uma forte e impactante relação visual entre imagens de paisagens da África, com outras de sua mulher Adriana e das três filhas, Sophia, Helena e Stella, captadas durante os períodos em estava em casa. Tendo suas quatro mulheres como musas e fontes de inspiração, Cravo faz uma belíssima fusão das duas séries estabelecendo um diálogo estético e harmonioso, uma marca de sua obra que equilibra luz, tempo e espaço.

(Divulgação/GNT)

Francisco (Chico) Bosco

Dialogar é preciso

O filósofo e ensaísta carioca Francisco Bosco, que ganhou popularidade no Brasil depois de assumir uma cadeira no programa Papo de Segunda, do canal GNT, chega a Salvador, no próximo dia 27, para lançar seu novo livro Diálogos Possíveis – Por uma reconstrução do debate público brasileiro. O lançamento da obra, editada pela Todavia, será precedido de um debate mediado pela jornalista Malu Fontes, que contará com a participação do autor e do professor e pensador baiano Wilson Gomes. O evento vai acontecer na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, às 19h.

(Divulgação)

Tina Melo é autora do projeto Traço Negro



Projeto triplo

O projeto Traço Negro – Negres Nas Artes Visuais do Recôncavo da Bahia, que consiste num livro cartográfico, um documentário e uma exposição (tudo em formato virtual) será lançado pela Duna Editora, no dia 13 de agosto, às 16h, através de live no youtube do projeto. O projeto, assinado pela multiartista Tina Melo, conta vida e obra de artistas negros das cidades de Cachoeira e São Félix, berço e foco da pesquisa de mestrado da autora.

(Foto: Caio Lirio /Divulgação)

Rafael Fagundes em cena no espetáculo solo

Solo

O ator Ricardo Fagundes apresenta, às sextas e sábados, de 6 a 21 de agosto, às 20h, no Teatro Sesi Rio Vermelho, o espetáculo solo Das 'coisa' dessa vida. A montagem, que ganhou o Prêmio Braskem de Teatro 2019, que tem direção do ator e diretor João Miguel, retorna ao palco soteropolitano após apresentações em várias cidades da Bahia, Ceará, Pernambuco e São Paulo.

(Divulgação)

Dennis DJ é uma das atrações da festa Onda

De onda

A Arena Fonte Nova sedia, no próximo dia 5 de novembro, a partir das 16h, a edição comemorativa dos cinco anos da Festa Onda. Com o tema Onda Brasileira, o evento produzido pela Memo Experience House e pela Bahia Eventos, empresa da Rede Bahia, promete experiências únicas e atrações de projeção nacional. Dennis DJ é um dos nomes confirmados.

Mais um

Depois de experimentar o serviço de chef em casa durante a pandemia, o chef Fabricio Lemos, decidiu ampliar o serviço, antes oferecido a grupos de até dez pessoas. Depois de preparar a equipe para atender eventos privados e corporativos para até 50 convidados, o Origem Eventos, que reúne as cozinhas de seus quatro restaurantes, será estendido para até 100 pessoas. “Queremos ficar nesse número para oferecermos um serviço de excelência aos nossos clientes”, explica.