Natália chora ao saber de expulsão de Maria no BBB: 'Tô muito mal'

Maria está expulsa do Big Brother Brasil 22 e os outros participantes da casa já souberam da notícia. Uma das participantes que ficou mais abalada foi justamente Natália, a vítima da agressão que resultou na saída da cantora.

Entenda: Maria é expulsa do BBB22 por agressão a Natália

Ela foi consolada por Lucas, Gustavo e Eliezer. Natália chegou a dizer que "está muito mal" com a saída da sister.

Relembre: Maria será a próxima? Relembre os participantes que foram expulsos do BBB

Vyni também chorou e abraçou Tiago Abravanel.

Agressão

Muitos internautas pediram a expulsão de Maria após uma suposta agressão cometida contra Natália Deodato no Jogo da Discórdia desta segunda-feira, onde a atriz acertou um balde na cabeça da mineira.

No Raio-X desta manhã de terça-feira (15), Maria tentou se explicar e pediu desculpas pela atitude agressiva.

"Eu vim pra cá pro programa muito disposta a ser eu mesma e tranquila quanto a isso mas eu sabia que tinha uma preocupação, que era a minha tendência a ser agressiva. Só que, a tendência a ser a agressiva, são das minhas palavras, são das minhas expressões, do meu tom de voz. Nunca foi num lugar de agressão e isso foi uma atitude que me preocupou", disse.

"Eu pedi desculpas ontem no ao vivo para a Natália, depois do ao vivo também pedi desculpa pra ela de novo e gostaria de pedir desculpa aqui pra vocês publicamente, mais uma vez. Porque é algo que eu tenho começado a observar em mim e que lá fora eu já tava começando a cuidar. Aqui dentro é um pouco mais difícil mas que eu vou começar a observar o que tem me levado a esse lugar", disse a cantora.