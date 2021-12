Natália Coelho e Guilherme Moura se casam durante elegante cerimônia em Salvador

Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia

Alô Alô Bahia acompanhou de perto, nessa sexta-feira (03), um dos casamentos mais elegantes do ano: o de Natália Coelho e Guilherme Moura. A cerimônia aconteceu na Catedral Basílica de Salvador, no Pelourinho, com festa, em seguida, na Casa Pia de São Joaquim.



A decoração foi assinada por Ferreira Júnior, em parceria com Marcelo Franchello, de São Paulo, e o buffet ficou a cargo do Mignon, um dos melhores da cidade. Todos os detalhes foram cuidados pessoalmente por Natália e sua mãe, Itana Coelho.



Cerca de 500 convidados de diversas cidades como Recife, Petrolina e São Paulo, além da própria capital baiana, estiveram presentes. Mendonça Filho, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Filho e Miguel Coelho foram alguns dos políticos que prestigiaram.



O momento mais descontraído ficou por conta do show da banda Timbalada, que foi antecipada por apresentação da Samy´s Band. TD Produções, de Ticiano Degasperi, produziu a tecnologia e design e Mandy Lopes ficou a frente da assessoria. Concept Bar, de Paulo Pereira, desenvolveu a carta de drinques.



Natália é filha de Itana e Caio Coelho e Guilherme é filho de Tetê e Edson Moura. Felicidades ao casal.