National Geographic grava série documental na Praia do Forte sobre fauna do litoral norte

(Divulgação)

Cinegrafista da National Geographic em ação

A National Geographic escolheu a Praia do Forte, no litoral norte, para gravar um dos episódios da série Brasil Selvagem – O Brasil Azul, que vai ao ar no próximo ano. O documentário, que terá oito episódios, vai mostrar cinco dos seis biomas da costa brasileira e diversas espécies endêmicas, além de uma grande barreira de corais ainda pouco conhecida. As gravações aconteceram esta semana no Parque Municipal Klaus Peters e tiveram como foco as atividades de pesquisa que são realizadas na área da botânica e zoologia.

Flagrantes

A equipe também trabalhou com câmeras trap (aquelas que são armadilhas fotográficas), para levantamento de fauna e estratégias de conservação. De acordo com o coordenador de Unidade de Conservação da Prefeitura de Mata de São João e gestor do Klaus Peters, Fábio Lima, um episódio inteiro será dedicado aos trabalhos de conservação, feitos ao longo da costa brasileira.

Feira na Senzala

A Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Ayiê, no Curuzu, vai abrigar a Feira de Empreendedoras Criativas (Feiraiyê) voltada para mulheres afrodescendentes, indígenas e ciganas, de 12 a 15 deste mês. As 130 mulheres selecionadas participarão de uma programação que envolve painéis, mentorias e roda de conversa. Trinta delas integram uma feira expositiva que vai comercializar produtos e serviços.

No ritmo do verão

O Fasano já entrou no ritmo de verão. No próximo dia 12, o hotel da Praça Castro realiza a segunda edição do projeto Luau Fasano, com show de Alexandre Peixe. O evento acontece no rooftop com vista para a Baía de Todos-os Santos.

3 X 4 GENTE BOA

(Divulgação)

Hertz Felix filmou o curta na zona rural de Juazeiro

Radicado em Juazeiro, na Bahia, desde 1986, Hertz Felix, nascido em São Caetano do Sul, no ABC paulista, começou a carreira artística no teatro lá pelos idos de 1970. Atuou e dirigiu espetáculos, fez participações em novelas, até se render ao cinema. E lá mesmo, em Juazeiro, onde produz, ambienta e dirige seus filmes. Sua mais recente produção é o curta-metragem Entardecer da Vida, que relata a trajetória de Seu Pedro,um idoso da zona rural, portador de mal de Parkinson, que se vê numa complicada situação quando, pressionado pelo filho e pela nora, é obrigado a sair de casa e morar num asilo. O filme, que tem o próprio diretor no elenco, conta com a participação de idosos do Lar São Vicente de Paula de Juazeiro, e é, segundo o diretor, “uma forma de resgatar a auto-estima e a dignidade dos idosos”.

Expansão

A Coffeetown Salvador ganhará uma nova unidade na capital baiana. Desta vez, a cafeteria vai se instalar na Villa San Luigi, espaço que será inaugurado em fevereiro próximo, na Pituba. A empresária Renata Sampaio, que levou uma unidade temporária da cafeteria para a última Casa Cor, levará parte da estrutura usada lá para a nova casa.

(Foto:Marcelo Moraes/Divulgação)

Renata Sampaio entre Gabriel Carvalho e Jéssica Duarte, da Villa San Luigi



O atleta paralímpico Fernando Fernandes vai fazer palestra sobre motivação, amanhã, às 19h, no Hotel Intercity Salvador. O esportista, que sofreu um acidente de carro que o deixou paraplégico, vai falar sobre sua história de superação que o levou se tornar tetracampeão mundial. Atualmente, ele apresenta o quadro Sobre Rodas, no programa Esporte Espetacular (Globo) e no Além dos Limites, no Canal OFF.

(Foto:Cassiane Aguiar/Divulgação)

Fernando Fernandes é campeão de canoagem

Livro de bike

A Editora Caramurê está lançando, amanhã (11), no Shopping Barra, a coleção infanto-juvenil Eu Vim da Bahia 2. Os livros resgatam a memória e a importância de personagens baianos. Toda a coleção foi impressa em plástico reciclável e será apresentada durante o lançamento a bordo da bike que a editora criou para fazer os livros circular.

(Foto:Márzia Lima/Divulgação)

Bike de livros é o novo investimento da Caramurê

Quase quarentão

Um dos primeiros centros comerciais de grande porte de Salvador, o Shopping Itaigara, faz 39 anos na próxima quinta-feira, 12. Para celebrar a data, lojistas, clientes e o staff do shopping estarão reunidos na Praça de Eventos para uma cerimônia comemorativa.

Santa inspiração

A designer de joias, Junia Machado, promove, hoje e amanhã, mais uma edição da sua pop up, no Zank Hotel, no Rio Vermelho. Além de conhecer a coleção inspirada na pintora Frida Kahlo e estrelada pela atriz Mariana Lima, o público também poderá conferir a peça desenhada para a personagem Lourdes, vivida por Regina Casé, na novela Amor de Mãe: um pingente de Nossa Senhora Aparecida.

(Divulgação)

A atriz Mariana Lima estará de volta à telinha em minissérie de George Moura

Mais +

As expressões culturais e religiosas da Irmandade da Boa Morte, registradas pela lente do fotógrafo Mário Edson, serão impressas no catálogo 2020 do ME Ateliê. O lançamento acontece amanhã (11), a partir das 19h30, no Santo Antônio Além do Carmo, quando também será aberta a exposição sobre a entidade criada há mais de 200 anos.

(Foto:Mario Edson)

Registro de duas religiosas da Irmandade da Boa Morte

Menos –

A imprensa, um dos pilares da democracia, está mais uma vez ameaçada. O governo federal quer aprovar uma medida provisória, a PEC 905/2019, que retira a obrigatoriedade do registro para atuação profissional jornalística. Num país campeão de fake news, a luta contra esse absurdo não deveria ser só nossa, jornalistas diplomados, mas de toda a sociedade brasileira.