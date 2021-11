Naufrágio de bote de imigrantes no Canal da Mancha deixa 33 mortos

Pelo menos 33 pessoas morreram depois que o bote em que estavam naufragou durante travessia do Canal da Mancha, da França para o Reino Unido, nesta quarta-feira (24).

As mortes foram confirmadas pelas autoridades da cidade de Teteghem, na França. Inicialmente, a informação era de cinco imigrantes mortos, mas vários dos resgatados estavam em estado grave.

O Ministro do Interior da França, Gerald Darmanian, disse que iria até o local buscar mais informações e lamentou as mortes. "Forte emoção diante da tragédia de numerosas mortes devido ao naufrágio de um barco de imigrantes no Canal da Mancha", escreveu em uma rede social.

Foram ajudar no resgate dois helicópteros e três barcos da polícia. Um pescador foi quem acionou o socorro depois de ver um bote vazio com várias pessoas flutuando ao redor, já mortas ou inconscientes.

O Canal da Mancha é uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. Além das correntes fortes, os barcos pequenos muitas vezes são atingidos pelas ondas na rebarba da movimentação dos maiores.