Náutico em foco: Elenco do Vitória faz treino tático na Toca

Após ganhar um dia de folga, o elenco do Vitória se apresentou na manhã desta terça-feira (24) na Toca do Leão e iniciou os preparativos para o primeiro jogo longe de Salvador do segundo turno da Série B do Brasileiro. No domingo (29), o rubro-negro visita o Náutico, às 16h, no estádio dos Aflitos, no Recife. O jogo marca o fechamento da 21ª rodada.

Contratado há duas semanas, o técnico Wagner Lopes está tendo pela primeira vez uma semana inteira para treinar o time. Serão cinco treinamentos seguidos até o duelo com a equipe pernambucana. No primeiro deles, realizado hoje, o comandante rubro-negro dividiu o grupo em dois times e comandou uma atividade tática. Os goleiros fizeram um trabalho específico voltado para a função.

Em fase de transição após se recuperar de lesão, o volante Guilherme Rend fez um trabalho à parte coordenado pelo departamento de preparação física.

Com 19 pontos, o Vitória amarga a zona de rebaixamento, em 18º lugar. Adversário da vez, o Náutico soma 30 pontos e aparece na 8ª posição. O elenco rubro-negro volta a treinar na Toca do Leão na manhã de quarta-feira (25).